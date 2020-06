Affiches de la série animée Batman et Superman en provenance de Mondo demain

Mondo publiera demain de nouvelles affiches de Phantom City Creative, poursuivant leur partenariat sur la série animée Batman et Superman. Deux nouveaux Batman: la série animée des affiches feront leurs débuts, basées sur les épisodes « Tyger Tyger » et « Night of the Ninja ». Les deux affiches auront une version régulière et une affiche variante, comme d’habitude. Les éditions régulières coûteront 45 $, tandis que les variantes vous coûteront 65 $. Également en vente, une paire d’affiches rendant hommage à Superman: la série animée. La version régulière présente l’homme d’acier qui regarde sa ville, tandis que la variante comprend Bizzaro au lieu de Superman. Comme les Batman, l’édition régulière coûtera 45 $ et la variante Bizzaro coûtera 65 $. Vous pouvez les voir tous ci-dessous et être prêts quand ils seront en ligne demain sur The Drop at Noon EST.









Affiches animées Mondo Batman et Superman

« Nous collaborons depuis longtemps avec nos amis de Phantom City Creative sur une ligne d’affiches BATMAN: LA SÉRIE ANIMÉE qui honorent les personnages et les moments qui résonnent encore chez nous. Nous sommes ravis d’ajouter à la collection avec deux magnifiques affiches qui se concentrent sur des personnages originaux créés pour BTAS – « Tyger, Tyger » mettant en vedette la créature de chat tragique Tygrus, et le rival de Bruce Wayne, Kyodai Ken, dans « Night of the Ninja ».





Nous sommes également ravis de présenter nos premières affiches pour SUPERMAN: LA SÉRIE ANIMÉE, à commencer par le brillant art gatefold de PCC de notre sortie en vinyle de 2015 avec Man of Steel surplombant l’éden de Metropolis, tandis que la variante se concentre sur le clone Superman défaillant, Bizarro, et son monde Bizarro.

Chaque affiche sera en vente jeudi 18 juin via The Drop. «

Le post Affiches de la série animée Batman & Superman venant de Mondo Tomorrow est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.