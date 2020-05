Affiche pour ESPN 30 pour 30 Bruce Lee Film Be Water débute

Bruce Lee fait l’objet d’un nouveau documentaire 30 pour 30, intitulé Soit de l’eau. Le film fait ses débuts le 7 juin, après avoir fait sensation et fait ses débuts au Sundance Film Festival de janvier dernier. « J’espère que le film montre que même quelqu’un d’aussi extraordinaire et apparemment invincible que Bruce Lee a dû faire face à beaucoup de rejet et de luttes internes simplement à cause de ce à quoi il ressemblait et d’où il venait », a déclaré le réalisateur Bao Nguyen à Deadline lors de ses débuts dans la bande-annonce. . « Même face à un système raciste, construit sur des siècles d’attitudes xénophobes et de stéréotypes dégradants, il était déterminé à changer les vieux récits et à construire ce nouveau mythe de l’Asiatique et de l’Asiatique américain en tant que héros. » Vous pouvez voir la bande-annonce du documentaire Bruce Lee et la nouvelle affiche ci-dessous.

Michael Jordan, Bruce Lee: ESPN envahit le monde du documentaire sportif

Les documentaires sportifs sont à la mode en ce moment, et ESPN est au centre de tout cela. Après le lancement de 30 Pour 30 il y a quelques années, ils ont en quelque sorte pris un peu de recul pour HBO et leurs films. Tout a changé avec les débuts de ce printemps La dernière dance, la série documentaire en 10 parties sur Michael Jordan et les équipes des Chicago Bulls des années 90. Ce documentaire de Bruce Lee rejoint deux autres documentaires de 30 pour 30 en cours de sortie, l’un sur Lance Armstrong, et un autre sur le Home Run Chase de l’été 1998 entre Sammy Sosa et Mark McGwire. Un autre, se concentrant sur le lanceur du Temple de la renommée Roy Halladay titré Imparfait, a également fait ses débuts hier soir.

Cependant, aucun de ceux-ci ne portera le poids de celui-ci. Bruce Lee est l’un des meilleurs humains à avoir jamais parcouru la Terre, et j’espère que ce documentaire rendra justice à sa vie. Il était bien plus que son art et il représente tellement pour tant de gens. Toute chance de le célébrer est la bienvenue.

