Affiche de la saison 10 de American Horror Story – / Film

Tôt ou tard, nous devons avoir une discussion sérieuse sur la façon dont nous, en tant que société, avons permis histoire d’horreur américaine pour durer 10 saisons. Non seulement cela, mais la série aura désormais son propre spin-off – Histoires d’horreur américaines. Avant les premières des deux émissions, créateur Ryan Murphy a révélé une nouvelle histoire d’horreur américaine affiche de la saison 10 avec Histoires d’horreur américaines détails.

Voir! L’affiche pour histoire d’horreur américaine saison 10! À première vue, je pensais que c’était quelque chose qui concernait la dentisterie, les dents et tout. Mais non, c’est juste une personne très cruelle qui se fait tatouer la langue. Qu’est-ce que cela peut nous dire sur la nouvelle saison? Je n’ai aucune idée. Est-ce une question de dents? S’agit-il de tatoueurs? S’agit-il de Ryan Murphy qui rit jusqu’à la banque alors qu’il déchaîne plus de médiocrité scintillante et campy sur nous? Nous verrons! Murphy a précédemment publié une affiche teaser qui présentait des mains serrées contre une falaise surplombant de l’eau, avec la légende «Les choses commencent à s’échouer sur le rivage.»

Série régulière Sarah Paulson est de retour pour la saison 10, car bien sûr qu’elle l’est. Les autres membres de la distribution de retour comprennent Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Leslie Grossman, Adina Porter, et Angelica Ross. Le créateur Ryan Murphy a partagé cette nouvelle affiche que vous voyez ci-dessus, et il aussi a partagé cette affiche pour la série dérivée Histoires d’horreur américaines.

Nous savions que la série dérivée comporterait des épisodes autonomes et autonomes. Avec la nouvelle affiche, Murphy aussi ajoutée: «Nous réalisons 16 épisodes autonomes d’une heure explorant les mythes, les légendes et les traditions de l’horreur… beaucoup de ces épisodes mettront en vedette des stars d’AHS que vous connaissez et aimez. Plus à venir… »

Ecoutez, je sais que les gens aiment cette émission, mais je veux contrer cela avec ceci: peut-être que non? Il me semble juste qu’à chaque fois un nouveau histoire d’horreur américaine la saison se déroule, les fans s’excitent. Ensuite, la saison commence, et au troisième ou quatrième épisode, tout le monde semble être d’accord sur le fait que ce qu’ils regardent est en fait horrible. Et pourtant… ils reviennent pour plus. C’est un phénomène étrange et j’espère qu’un jour les scientifiques l’étudieront pour que je puisse comprendre ce qui se passe ici.

En tous cas, histoire d’horreur américaine la saison 10 arrivera sur FX en 2021. Quant à Histoires d’horreur américaines, il n’y a pas encore de date concrète pour cela, mais vous pouvez vous attendre à le trouver également sur FX, à un moment donné.

