Affaire corona positive au FC Admira

Les tests de routine de Covid-19 au club de Bundesliga Admira ont donné un résultat positif à un joueur. « La personne touchée, qui n’a encore montré aucun symptôme, est déjà en quarantaine chez elle », a déclaré vendredi matin la Basse-Autriche. « Les tests supplémentaires sur l’équipe, les superviseurs et le personnel ont tous donné des résultats négatifs. »

Une fois les résultats communiqués, ils « ont réagi immédiatement et ont pris et mis en œuvre toutes les mesures prescrites du concept de prévention. La Bundesliga et les autorités sanitaires compétentes ont été immédiatement informées ».

D’autres tests Covid-19 devraient suivre vendredi pour tous les joueurs, entraîneurs et employés de l’équipe professionnelle.

Infection Corona également devant Rapid – Altach

Les tests corona de routine avant le match de Bundesliga du Rapid Vienne contre le SCR Altach ont également révélé un résultat positif pour les Vorarlbergers. Un joueur de l’équipe élargie avait été testé positif et est en quarantaine à domicile sans symptômes, a annoncé vendredi le club de football. Tous les autres résultats des tests étaient négatifs.

« Le test positif concerne un joueur de l’académie qui s’est entraîné avec nous cette semaine. Nous avons donc testé à nouveau toute l’équipe aujourd’hui et obtiendrons les résultats demain matin avant le départ », a déclaré l’entraîneur Alex Pastoor lors d’une réunion médiatique. Le match contre le Rapid aura lieu dimanche à 14h30 à Vienne.