Affaire Corona avant le match de coupe contre Schweinfurt

Au FC Schalke 04, un cas corona s’est produit dans l’équipe licenciée lundi, un jour avant le match du premier tour de la Coupe DFB contre l’équipe de quatrième division Schweinfurt 05. « Le joueur affecté est en quarantaine chez lui depuis que le résultat du test est devenu connu, et est exempt de plaintes et de symptômes », a déclaré lundi soir le Royal Blues.

Dans la série de tests de jeudi dernier, le résultat du joueur désormais affecté était toujours négatif.

On ne savait initialement pas si le résultat avait eu un impact sur le match de coupe contre l’équipe de quatrième division à Gelsenkirchen mardi (16h30). Le médecin de l’équipe Schalke, Patrick Ingelfinger, discutera d’autres mesures possibles avec le département de la santé de Gelsenkirchen et d’autres autorités compétentes et, si nécessaire, les initiera, a-t-il déclaré dans l’annonce S04.

Le duel de coupe n’a pu prendre fin que la semaine dernière en raison de mois de différends juridiques entre Schweinfurt et Türkgücü Munich.