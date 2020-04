AEW Dynamite rebondit pour les classements et la victoire des téléspectateurs sur NXT

Après quelques semaines sommaires, AEW a rebondi en audience pour vaincre facilement son concurrent, la WWE, à la fois dans les statistiques d’audience et de démo. Selon un rapport de ShowBuzz Daily, AEW Dynamite est resté stable dans la cote de démonstration avec un autre 0,25 tout en augmentant le nombre de vues jusqu’à 731 000 par rapport à 683 000 la semaine dernière. NXT, quant à lui, a chuté de l’audience, passant de 692 000 à 665 000. Dans la démo 18-49, NXT a marqué un 0,18, ce qui était en fait supérieur au 0,17 de la semaine dernière.

AEW Dynamite bat NXT cette semaine

En ce qui concerne le classement, AEW Dynamite est arrivé au numéro 24 pour la nuit, un coup de pouce par rapport à la 29e place de la semaine dernière. NXT, qui était au numéro 58 la semaine dernière, est passé au numéro 50, faisant à peine son chemin sur le graphique. Les deux émissions sont en retrait par rapport à ce qu’elles étaient au début de l’année, mais c’est normal avec la pandémie en cours. Les gens n’ont tout simplement pas le même intérêt à regarder la lutte, même si c’est mieux sans public.

Quant à l’augmentation d’AEW, cela peut être contribué à ce que AEW prête attention aux commentaires. Avec un tas de contenu préenregistré, AEW essayait d’étendre les choses pour garder leurs lutteurs et leur équipage à la maison et en quarantaine. Cependant, après quelques mauvaises semaines, AEW a semblé empiler la carte cette semaine. Il y a eu deux gros matchs dans le tournoi TNT Championship, Darby Allin contre. Sammy Guevara et Kip Sabian contre. Dustin Rhodes. De plus, Dustin Rhodes a mis sa carrière en jeu dans un angle de dernière minute qui a contribué à accroître l’intérêt pour le match. En plus de tout cela, AEW s’est également assuré que les meilleurs talents comme Kenny Omega et Brody Lee ont été présentés, même si ce n’est que dans les matchs de squash. La stratégie semble avoir été un succès.

En fin de compte, le Tchad l’a dit

J’ai l’impression que cette ère de lutte sans public a été créée juste pour moi. Beaucoup de gens s’en plaignent, mais j’ai toujours dit que le public était la pire partie de la lutte. Ils insèrent leur opinion dans les choses avec leurs acclamations et leurs huées, ils s’engagent dans des chants désagréables et distrayants, et parfois ils sont si forts que vous ne pouvez pas entendre ce que les annonceurs disent. Je sais qu’un jour, la foule sera de retour, mais je fais de mon mieux pour en profiter pendant que ça dure et je suis heureux qu’AEW ait trouvé un moyen d’améliorer le succès de leurs classements. J’espère que NXT pourra comprendre comment faire de même.

