AEW Dynamite présente cette semaine Jon Moxley, TNT Quarterfinals, Plus

AEW a révélé la programmation de la plupart ou de tous les matchs et segments se déroulant sur l’épisode d’AEW Dynamite de cette semaine. En plus de deux matches de demi-finale dans le tournoi de championnat TNT, nous verrons également Brodie Lee en action contre Marko Stunt. Ensuite, nous entendrons le champion du monde AEW Jon Moxley, et il y a ce gros match de purge de coronavirus entre le Meilleurs amis et Kip Sabian et Jimmy Havoc.

Tournoi TNT en demi-finale: Dustin Rhodes contre Lance Archer

Dustin Rhodes prend Lance Archer dans l’un des matchs de demi-finale du tournoi de championnat TNT. Rhodes a évité la retraite en battant Kip Sabian en quart de finale, mais peut-il résister à la poussée de monstre de Lance Archer? Probablement pas. Je pense qu’Archer fait un numéro sur Dustin pour envoyer un message à son frère, Cody.

Brodie Lee prend Marko Stunt sur AEW Dynamite

AEW a vu ses notes baisser en raison de la surutilisation des jobbers, mais ils ont encore besoin de développer Brodie Lee. Cela appelle un Jobber aux étoiles. Marko Stunt est heureux de remplir le rôle et de faire en sorte que Lee soit superbe quand il lance également Stunt autour du ring. Cela devrait être amusant avec quelques moments pleins d’espoir pour Stunt mais principalement une vitrine pour Lee.

Tournoi TNT en demi-finale: Cody Rhodes contre Darby Allin

Il y a beaucoup à déballer dans ce match. Cody va pour le championnat TNT parce qu’il ne peut pas aller pour le championnat du monde, ce qui est sûrement Darby Allin’s nerfs. Allin est devenu frustré par Cody ces dernières semaines, et malgré sa popularité, il n’a pas encore obtenu une énorme victoire. Le choix le plus excitant pour gagner ici est Allin, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas, car le tournoi semble se construire sur Cody contre Archer. Mais là encore, Allin contre Archer serait génial aussi. Et Cody vs Dustin a aussi du potentiel.

Jon Moxley s’exprime sur AEW Dynamite

Jon Moxley vient de conclure sa querelle de coronavirus avec Jake Hager, et maintenant il est temps pour lui de se préparer pour le retour d’AEW en Floride et Double or Nothing. Mis à part le match d’arène vide et les packages vidéo, nous n’avons pas vu beaucoup de Moxley depuis qu’il est en quarantaine et ne fait pas partie des enregistrements les plus intimes de Géorgie. Quelle est la prochaine étape pour Moxley? Je suppose que nous le saurons mercredi.

Meilleurs amis contre Kip Sabian et Jimmy Havoc Grudge Match

AEW n’a pas publié de graphique pour nous, mais Tony Schiavone a promis ce match à la fin du Dynamite de la semaine dernière, et quand Tony a-t-il déjà menti? Cette querelle semblait être construite juste pour la pandémie, par la nature de tous ces lutteurs disponibles en Géorgie. Avec cette ère qui touche à sa fin et les enregistrements de retour en Floride, cela devrait être le coup d’envoi. Parfois, une belle petite histoire suffit. J’attends ce match avec impatience.

AEW Dynamite sera diffusé mercredi à 20 heures sur TNT.

