AEW Dynamite Bubbly Bunch en vedette mêlée étoilée

Chris Jericho et le cercle intérieur a fait ses débuts un autre épisode de The Bubbly Bunch sur AEW Dynamite Mercredi, et cela a vraiment fait passer les choses au niveau supérieur. L’épisode a commencé par un débat sur qui a remporté le défi Flim Flam de la semaine dernière, mais le groupe a finalement décidé d’aller de l’avant et d’organiser une mêlée au Manitoba. Et oh, quelle Manitoba Melee c’était.

The Bubbly Bunch Épisode 3 | La mêlée du Manitoba

Dans cet épisode, The #Cercle intérieur entre dans une mêlée du Manitoba de renommée mondiale avec des participants surprenants.

Regarder #AEWDynamite MAINTENANT sur @TNTDrama ou https://t.co/GdI7QAsxEP pour nos fans internationaux. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/k8MHVrCal1 – Toutes les luttes d’élite (@AEWrestling) 30 avril 2020

Comme vous pouvez le voir, la mêlée a présenté des camées de certaines des plus grandes stars de la lutte et de certaines des plus grandes stars en dehors de la lutte. Soul Train Jones était impliqué. Vicki Guerrero était là. Lou Ferrigno, l’incroyable Hulk lui-même, était impliqué dans un pistolet Taser. James Garretson de Tiger King la renommée était là. Papa célèbre joueur de hockey de Chris Jericho, Ted Irvine, était là aussi. Tous les deux Jay et Bob silencieux ont été impliqués dans la mêlée. Slipknot’s Corey Taylor était dedans. Duff McKagen de la renommée de Guns N ‘Roses. Et bien sûr, ce ne serait pas une mêlée du Manitoba sans Hornswoggle.

En avons-nous manqué? Probablement. Regardez-le ci-dessus et voyez par vous-même, puis faites-le nous savoir dans les commentaires. Tout ce que nous savons, c’est que AEW tire le meilleur parti d’une mauvaise situation, et Dynamite a toujours été divertissant semaine après semaine, même dans un petit bâtiment, même avec quelques lutteurs en foule. Le Bubbly Bunch de cette semaine était-il idiot? Bien sûr. Mais cela apporte de la joie de voir un tas de gens s’amuser. Bon Dieu, McKagen. Impressionnant.

AEW est diffusé le mercredi à 20h sur TNT. Tu ne regardes pas? Que diable avez-vous d’autre à faire de nos jours?

