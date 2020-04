AEW Dark avec Jimmy Havoc et ses meilleurs amis cette semaine

AEW a annoncé la composition des matchs de l’épisode de cette semaine AEW Dark. Jimmy Havoc va prendre Shawn Dean sur le spectacle dans un match en simple, tandis que Meilleurs amis verra l’action de l’équipe de tag contre Lee Johnson & Musa. AEW semble utiliser beaucoup plus de son contenu préenregistré maintenant que nous savons qu’il prévoit de reprendre le tournage en Floride le mois prochain. Auparavant, AEW avait enregistré suffisamment de contenu pour s’étirer pendant des mois si nécessaire, mais avec la lutte professionnelle maintenant considérée comme une activité essentielle en Floride, la société peut reprendre plus d’enregistrements. Et pas un instant trop tôt non plus! La dépendance d’AEW à l’égard des jobbers et des packages vidéo trop longs commençait à nuire aux cotes d’écoute.

Les fans ont déjà hâte de faire équipe avec Havoc Kip Sabian d’affronter les meilleurs amis dans un match sans disqualification sur Dynamiter cette semaine, suite à l’élaboration d’un scénario entre les deux groupes au cours des dernières semaines. Il semble qu’AEW accélère cette intrigue alors qu’ils diffusent davantage de contenu. Havoc a été coincé par Cassidy orange sur Dynamite la semaine dernière, mais a été battu par Havoc, Sabian et Penelope Ford en récompense. Tony Schiavone a révélé que Tony Khan avait réservé un match entre les deux équipes à la fin du spectacle.

https://www.youtube.com/watch?v=vjE2bo1VYzEVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: DID ORANGE CASSIDY A-T-IL GAGNÉ SON DEBUT DYNAMITE? | AEW DYNAMITE 22/04/20 (https://www.youtube.com/watch?v=vjE2bo1VYzE)

Sur AEW Dark Mardi, Havok affrontera Shawn Dean, a annoncé la société le Twitter. Attendez-vous à ce que ce soit un match de squash pour développer Havoc, qui était principalement absent de Dynamite depuis les premiers jours, mais a vu une résurgence des émissions enregistrées en Géorgie qui ont été diffusées depuis le début de la pandémie de coronavirus. Nous pouvons également nous attendre à ce qu’il renforce potentiellement l’angle avec les meilleurs amis avant la Dynamite de la nuit suivante. Dean a déjà travaillé pour Shawn Spears sur un épisode précédent d’AEW Dark.

De même, les meilleurs amis auront un match de squash contre Lee Johnson et Musa. Johnson a déjà travaillé pour Brodie Lee et Wardlow sur Dynamite, et il sera à nouveau utilisé comme talent d’amélioration ici. Encore une fois, il y a la possibilité que l’angle entre les meilleurs amis et Sabian et Havoc déborde dans ce match d’une manière ou d’une autre.

AEW Dark diffusé sur YouTube le mardi à 19 h 00, heure de l’Est.

