Adroit Esports abandonne la liste de Dota 2 et cesse toutes ses opérations

La pandémie COVID-19 a réclamé une autre organisation. Adroit Esports a officiellement abandonné son Dota 2 et a interrompu toutes les opérations plus tôt dans la journée.

Adroit était une équipe montante qui faisait beaucoup de bruit en Asie du Sud-Est dota scène, mais même avec leurs faibles niveaux de succès dans les tournois et les sponsors de soutien, l’organisation a dû plier.

La formation a été formée en mai 2019 et est rapidement devenue l’une des meilleures équipes de niveau trois de SEA, remportant plusieurs classements parmi les meilleurs et même terminant troisième des qualifications SEA pour The International 2019. À la fin de 2019, l’équipe était en compétition dans le tier- un et deux événements fréquemment, soulignés par une deuxième place à l’ESL One Los Angeles 2020 Online en mars.

Alors que la pandémie a forcé chaque dota tournoi en ligne, Adroit a pris du retard sur les autres équipes et a atterri au milieu du peloton, avec leur dernière épreuve se terminant à une cinquième place dans le dota Summit 13 en ligne. Et un peu plus d’une semaine après la fin de cette course, l’organisation ferme ses portes.

« Nous avons commencé Adroit petit mais avec de grands objectifs pour l’avenir », a déclaré Adroit. «Quelques championnats mais avec honneur, nous avons hissé la bannière de SEA, PH et Cebuano dota. Nous sommes entrés une fois dans la compétition VALORANT scène et il a été rempli de nombreux championnats. Toutes les choses, grandes ou petites, prennent fin. Tous les membres de l’équipe ont fait des sacrifices pour rester à flot, mais la situation pandémique nous a conduits à l’inévitable. »

Avec cette annonce, Adroit a publié son dota liste, ainsi que tout le personnel de soutien travaillant pour l’organisation. Tous les joueurs sont désormais des agents libres et peuvent rejoindre une autre équipe.

Justine «Tino» Grimaldo

Mc Nicholson « Mac » Villanueva

Nikko «Nikko» Bilocura

Marvin «Boombacs» Rushton

Bryle «cml» Alviso

Il n’est pas non plus prévu de reprendre les opérations à aucun moment dans le futur, le message final de l’équipe étant «bon jeu et bien joué».

