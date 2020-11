Adrien Brody incarnera l’amnésique dans le nouveau thriller du réalisateur de Turbo Kid – betanewsfr

Adrien Brody («Predators», «The Pianist») et Vera Farmiga («Up in the Air») seront les têtes d’affiche d’un nouveau thriller mystérieux du réalisateur de «Turbo Kid» Ant Timpson.

Selon la date limite, « The Salamander Lives Twice » suit un homme blessé (Brody) avec une mallette impénétrable et aucun souvenir qui est retrouvé sur le rivage d’une île isolée par Iris et sa fille Goggy (Farmiga), les derniers membres restants d’une fois dynastie familiale prospère.

Toby Harvard a écrit.

XYZ Films gère les ventes mondiales et co-repping national avec CAA Media Finance à l’AFM.