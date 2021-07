Adrien Brody rejoint Bill Murray et Tilda Swinton au casting du prochain film de Wes Anderson

Après The French Dispatch, le prochain film de Wes Anderson comprendra un prestigieux casting que vient de rejoindre Adrien Brody, aux côtés de Bill Murray et Tilda Swinton.

Le trio d’acteurs vient de présenter en avant-première sa récente collaboration avec Wes Anderson dans le film The French Dispatch, qui a été projeté au Festival de Cannes et dont la sortie en salles est prévue pour le 27 octobre 2021 en France. Adrien Brody est lauréat d’un Academy Award pour Le Pianiste et a eu une longue et fructueuse carrière au cinéma et à la télévision. Il est également connu pour ses rôles dans Minuit à Paris, Houdini, l’illusionniste et Peaky Blinders.

Deadline vient d’annoncer que Adrien Brody a été choisi aux côtés de Bill Murray et Tilda Swinton pour le prochain film de Wes Anderson, qu’il écrira et réalisera comme ses précédents films. Adrien Brody a déjà travaillé sur The Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox et A bord du Darjeeling Limited, marquant ainsi sa cinquième collaboration avec Wes Anderson. Le tournage de ce nouveau film très attendu est prévu en Espagne.

Adrien Brody s’est récemment tenu occupé en jouant dans le film biographique de Marilyn Monroe sur Netflix, Blonde, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Il sera également guest star dans la saison 3 de Succession, incarnera Pat Riley dans une mini-série de HBO sur les LA Lakers dans les années 1980, et tiendra le rôle principal dans la série d’horreur Chapelwaite d’Epix.

Adrien Brody, ainsi que de nombreux acteurs comme Bill Murray et Tilda Swinton, sont depuis longtemps des incontournables des films de Wes Anderson, jouant des personnages mémorables qui ont un impact significatif sur l’histoire. Bien que l’on ignore quel sera le rôle de Adrien Brody, il sera passionnant de le voir retrouver des visages familiers dans l’attente du prochain projet de Wes Anderson.