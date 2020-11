Adri Arnaus, un habitant de Dubaï, savoure le double du désert

Adri Arnaus, résident de Dubaï et star de l’European Tour, apprécie l’opportunité de participer à des événements consécutifs à Dubaï alors qu’il se prépare à relever les défis des parcours Earth and Fire de Jumeirah Golf Estates pendant deux semaines de golf de classe mondiale dans l’émirat. . Le championnat de golf de Dubaï de la semaine prochaine se déroulera sur le parcours Fire du 2 au 5 décembre. Le tournoi précédera le championnat DP World Tour de fin de saison sur le parcours de la Terre, qui débutera le 10 décembre. Et l’Espagnol, qui réside à Dubaï depuis le début de 2020, pense que cette aubaine de deux semaines sera la vitrine parfaite pour les vastes atouts golfiques de Dubaï. «Je pense que l’European Tour a fait un très bon travail en reprogrammant le calendrier et ajouter le championnat Golf in Dubai la semaine avant le championnat DP World Tour est passionnant», a déclaré le natif de Barcelone. «Avoir l’opportunité de vivre un autre événement de l’European Tour aux Emirats Arabes Unis sera formidable non seulement pour les joueurs mais aussi pour la ville car cela montrera que Dubaï est la première destination au monde pour le golf. Dubaï possède neuf parcours de golf 18 trous, deux parcours 9 trous et de nombreuses pistes par trois ainsi que des académies d’enseignement de classe mondiale où les golfeurs peuvent perfectionner leurs compétences. Arnaus est familier avec beaucoup d’entre eux, mais la conception du parcours Fire de Greg Norman est encore inconnue pour lui, n’ayant joué au parcours qu’une seule fois auparavant. Voir aussi Le PDG d'AMC double son interdiction universelle: "Ils ont changé le statu quo" « Je pense que je parle au nom de tous les joueurs du Tour en disant à quel point nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir terminer la saison à Dubaï avec un double en-tête à Jumeirah Golf Estates », a déclaré Arnaus. «Dans d’autres parties du monde, vous ne seriez probablement pas en mesure d’organiser ces tournois, mais Dubaï nous a donné l’opportunité de continuer à faire ce que nous aimons et nous en sommes très reconnaissants. «Dubaï a une si vaste gamme de superbes parcours avec des plans impressionnants, donc j’ai vraiment hâte de jouer sur le parcours Fire pour la deuxième fois seulement. Ce sera un bon test avec des trous amusants qui vous permettront d’attaquer plus que le cours de la Terre. Ce sera nouveau pour nous, nous devrons donc nous adapter et profiter du défi. Le joueur de 26 ans est actuellement en train de jouer à Leopard Creek lors du championnat Alfred Dunhill avant de retourner aux EAU pour le championnat de golf à Dubaï. Arnaus espère continuer sa belle forme du mois dernier où il a terminé cinquième à l’Open d’Italie. «J’ai l’impression que mon jeu évolue dans la bonne direction», a-t-il déclaré. «Je n’ai pas très bien joué pendant le UK Swing, mais après avoir pris un peu de temps, je suis revenu avec de bonnes performances, dont un top-cinq à l’Open d’Italie. En savoir plus sur l’application Sport360

