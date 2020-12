Adresse, dates d’affichage de Noël et quand attendre une réponse

Cela a été une année difficile pour tout le monde, y compris les enfants qui ont été absents de l’école, enfermés à l’intérieur et manquant leurs amis, mais au moins ils peuvent être assurés que méchant ou gentil, le père Noël pourra faire ses accouchements malgré toutes les restrictions de coronavirus Après que Boris Johnson ait rassuré Monti, huit ans, que le Père Noël livrerait toujours des cadeaux, les enfants de tout le pays ont écrit leurs lettres et espèrent ne pas être sur la liste des vilains cette année. Mais si votre enfant n’a toujours pas dit au Père Noël ce qu’il aimerait trouver sous l’arbre cette année, voici tout ce que vous devez savoir pour recevoir des lettres à temps, où les envoyer et la dernière date d’affichage. Votre enfant envoie sa lettre? Les enfants du Royaume-Uni peuvent envoyer leurs lettres à: Santa / Father ChristmasSanta’s GrottoReindeerlandXM4 5HQIls doivent inclure leur nom complet et leur adresse dans leur lettre, écrire l’adresse du Père Noël ou t soigneusement sur l’enveloppe et apposer un cachet dessus.Quelle est la date de la dernière publication? Les lettres doivent être envoyées par la poste le vendredi 11 décembre.Le Père Noël répondra-t-il aux lettres de tout le monde? Il a dit qu’il essaiera certainement de le faire! Et le Royal Mail a déclaré que le Père Noël commencerait à répondre aux lettres des enfants à partir du 30 novembre. Le Père Noël a déclaré: « Chers garçons et filles, Noël est une période très excitante mais très occupée pour moi. » Les elfes fabriquent des jouets. Les rennes pratiquent leurs courses de traîneaux. Et je suis occupé à préparer ma liste de ceux qui ont été bons cette année. «Je préparerai mon traîneau pour le long voyage de la veille de Noël et entre-temps, j’essaierai de répondre au plus grand nombre d’entre vous.