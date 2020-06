Adobe demande aux utilisateurs de désinstaller flash avant l’heure

Après vingt-cinq années d’utilisation, alors que la fin pour le logiciel Flash Player est prévue pour la fin de l’année 2020, l’entreprise informatique Adobe recommande déjà aux utilisateurs de Flash de le désinstaller. À compter de cette date, le logiciel ne sera plus en marche.

Pourquoi désinstaller Flash avant sa fin ?

Développé dans les années 90 par l’entreprise Adobe anciennement appelé Adobe systems, le célèbre pulgin d’Adobe « Flash Player » va prendre fin d’ici quelques mois.

En juillet 2017, l’entreprise Adobe a déclaré que « Compte tenu des évolutions, et en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment Apple, Facebook, Google, Microsoft et Mozilla, nous arrêterons de mettre à jour et de distribuer Flash Player fin 2020 ».

Abandonnez Flash Player !

Une note sur la page officielle de l’Adobe indique que « Adobe n’émettra pas de mises à jour ou de correctifs de sécurité pour Flash Player après la date de fin de vie. Nous recommandons à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player avant la date de fin de vie (voir les instructions de désinstallation manuelle pour les utilisateurs Windows et Mac). Adobe invitera les utilisateurs à désinstaller Flash Player sur leurs machines plus tard cette année et le contenu Flash ne pourra pas être exécuté dans Adobe Flash Player après la date de fin de vie ».

Adobe Flash Player est un logiciel fortement utilisé par de nombreux sites web et nombreux sont les entreprises qui dépendent encore de cette technologie. C’est pourquoi, l’entreprise a décidé d’annoncer 3 ans plutôt la fin de la distribution de ce logiciel. La société a déclaré que : « Plusieurs industries et entreprises ont été construites autour de la technologie Flash – y compris les jeux, l’éducation et la vidéo – et nous nous engageons à supporter Flash jusqu’en 2020, pendant que les clients et les partenaires mettent en place leurs plans de migration ».