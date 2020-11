Adele refuse les offres de régime

2020-11-01 11:00:14

Adele a «catégoriquement refusé» de promouvoir des plans de régime et des vidéos d’exercice après sa perte de poids de sept pierres.

Le hitmaker «Someone Like You» s’est vu proposer plusieurs «offres de plusieurs millions de livres» pour présenter de nouvelles entreprises alimentaires et des plans de régime après sa perte de poids de sept pierres, mais elle a refusé toutes les offres commerciales.

Une source a déclaré au journal The Sun on Sunday: « Adele a catégoriquement refusé plusieurs offres de plusieurs millions de livres, y compris des plans de régime, des entreprises alimentaires, des forfaits de style de vie végétarien, des livres de cuisine, des vidéos d’exercices et même des mannequins de défilés. , mais elle veut éviter d’être un clone de Kardashian en gagnant beaucoup de temps grâce à une agitation secondaire. »

Adele s’est même moqué de sa perte de poids impressionnante en animant «Saturday Night Live» la semaine dernière.

S’adressant à sa silhouette élancée dans son monologue d’ouverture, Adele a plaisanté: «Je sais que je suis vraiment très différente depuis que vous m’avez vu pour la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je ne pouvais emmener que la moitié de moi, et c’est la moitié que j’ai choisie.

La chanteuse de 32 ans a également parlé de son histoire avec ‘Saturday Night Live’, après sa première apparition en tant qu’invitée musicale il y a 12 ans.

Elle a déclaré: «Je suis absolument ravie d’accueillir enfin cette émission. Un spectacle que non seulement j’aime vraiment, mais le spectacle qui a brisé ma carrière ici en Amérique, il y a 12 très longues années. J’étais l’invitée musicale en 2008, lorsque Sarah Palin est venue avec Mme Tina Fey, et il est donc évident que quelques millions de personnes se sont connectées pour le regarder et le reste appartient maintenant à l’histoire.

Adele a clôturé son monologue d’ouverture en remerciant les travailleurs de première ligne – qui faisaient partie du public du studio en direct – pour leurs efforts incessants face à la pandémie de coronavirus en cours.

Elle a expliqué: «Avant de commencer le spectacle, je veux dire un merci sincère et sincère aux travailleurs de première ligne qui sont tous ici dans le public. Ils disent qu’une fois que vous êtes allé à New York, vous en gardez un petit morceau dans votre cœur pour toujours, alors je vous l’abandonne et je le donne à vous aussi.

