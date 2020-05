Adaptation musicale de Smash Broadway Provenant de Steven Spielberg / Film

En 2012, Steven Spielberg apporté la série musicale Fracasser à NBC. La série a suivi la production d’une comédie musicale pleine d’espoir à Broadway basée sur la vie de Marilyn Monroe et tout le drame qui résulte de la création d’un spectacle. En plus de cela, il y a aussi le mélodrame de la vie de tous ceux qui y travaillent, des acteurs et actrices en lice pour les parties, aux producteurs dans les coulisses et aux écrivains qui l’ont créé. Maintenant, le spectacle est sur le point d’obtenir une petite méta, car Spielberg transforme la série en une comédie musicale de Broadway.

Si tu n’as jamais vu Fracasser, voici la bande-annonce prolongée qui a dévoilé l’arrivée de l’émission avant sa première au début de 2012:

Donc la série musicale Fracasser, qui concerne la réalisation d’une production à Broadway, sera transformé en un véritable spectacle à Broadway. Ce qui signifie que nous verrons une adaptation d’une série sur la fabrication d’une comédie musicale de Broadway, qui présente des chansons de la comédie musicale de Broadway sur laquelle ils travaillent, mises en scène comme une comédie musicale de Broadway. Et maintenant, vous avez les yeux croisés.

L’émission de télévision avait un casting qui comprenait Debra Messing, Jack Davenport, Katharine McPhee, Megan Hilty, Christian Borle et Anjelica Huston, sans parler du futur Hamilton étoile Leslie Odom Jr. dans un rôle de soutien. Et les personnages qu’ils ont joué seront au centre de la version Broadway de Fracasser, ainsi que l’intrigue de la préparation de la comédie musicale Marilyn Monroe appelée Bombe. Cependant, la version scénique de Fracasser changera certains de leurs scénarios, ce qui est logique car ils n’ont pas le temps de parcourir les deux saisons complètes de la série originale pour une comédie musicale de Broadway.

En tant que comédie musicale, Fracasser non seulement des chansons de Bombe (qui a été créé spécialement pour la série), mais aussi des chansons originales que nos personnages chantent au fil de leurs histoires. Croyez-le ou non, il a déjà été question de transformer Bombe dans une comédie musicale de Broadway à part entière parce que les chansons créées pour la comédie musicale fictive étaient si bonnes. Il n’y a pas eu de développement sur ce front depuis un certain temps, mais il y a eu un concert bénéfice à Broadway avec des chansons de Bombe qui s’est passé comme un événement d’une seule nuit au début de 2015. Ce concert a en fait été diffusé hier soir afin de recueillir des fonds pour The Actors Fund, et il comprenait également un Fracasser casting réunion, que vous pouvez regarder ici.

Quant à apporter Fracasser à Broadway, Spielberg a offert cette déclaration au Hollywood Reporter:

« Fracasser est proche et chère à mon cœur, et il semble approprié qu’une nouvelle comédie musicale inspirée de ce que nous avons fait dans le spectacle finisse par arriver sur scène. Je suis plus que ravi de travailler avec cette incroyable équipe créative et mes partenaires de production, qui ont commencé la Fracasser voyage avec moi il y a plus de dix ans.

Le livre pour Fracasser à Broadway sera écrit par Tony vainqueur Bob Martin (Le chaperon somnolent, le bal), et Tony nominé Rick Elice (Jersey Boys, la famille Addams), et Marc Shaiman et Scott Wittman (Laque pour les cheveux), qui a écrit un tas de chansons originales pour la série NBC, s’occupera de la partition. Joshua Bergasses, qui était le chorégraphe de la série, aura le même travail sur la production scénique. Spielberg produira avec Neil Meron et Robert Greenblatt, qui a également dirigé la série alors que ce dernier était à l’époque président de NBC.

Bien que Fracasser a été de courte durée avec deux saisons à NBC, il a un public fidèle de fans, en particulier parmi la foule musicale. Avec Spielberg supervisant cette production de Broadway, cela vaut certainement la peine d’être vérifié pour les supporters de longue date, et probablement même ceux qui n’ont jamais regardé la série. De plus, ce sera agréable de voir une autre comédie musicale produite par Spielberg après l’avoir vu en diriger une pour le grand écran avec le remake de West Side Story arrivant le 18 décembre 2020.

