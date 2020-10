Adaptation Darkly Comic de Netflix – / Film

En 2008, l’auteur indien Aravind Adiga publié Le tigre blanc, un récit brûlant et sombrement comique des dessous de la société indienne et des efforts effrayants qu’un homme prendrait pour sortir de sa structure de classe rigide. C’était un premier roman étonnant, surtout à venir la même année que le notoirement sentimental Slumdog Millionaire est devenu un chéri des récompenses en peignant une image de conte de fées de cette même classe pauvre de personnes. Mais «ne croyez pas une seconde qu’il y a un jeu télévisé d’un million de roupies que vous pouvez gagner pour en sortir», le protagoniste de la classe au service (Adarsh ​​Gourav) de Le tigre blanc fait des remarques effrontées dans la bande-annonce récemment publiée, faisant une fouille au film de bien-être Danny Boyle dans l’adaptation de Netflix du roman acclamé d’Adiga. Regarder Le tigre blanc bande-annonce, qui met également en vedette Priyanka Chopra, qui produit le film, ci-dessous.

La bande-annonce du tigre blanc

Dans Le tigre blanc, Adarsh ​​Gourav joue le rôle de Balram Halwai, un pauvre villageois qui, de son propre aveu, était conditionné à «servir», gagnant un emploi de chauffeur pour un couple riche, Ashok (Rajkummar Rao) et Pinky (Priyanka Chopra-Jonas), récemment revenu d’Amérique. Mais Balram devient désillusionné par la corruption et la disparité de richesse dont il est témoin et s’efforce de se libérer du système de classe rigide de l’Inde – même au prix de la vie des autres.

Je me souviens avoir lu Le tigre blanc au lycée et d’être frappé par sa représentation brutale et sombrement comique du système de classe indien – une fonctionnalité pour laquelle Adiga a été saluée (remportant le 40e prix Man Booker cette année-là) et critiquée. Mais je me demande comment Le tigre blanc jouera dans un post-Parasite monde; l’exploration cynique de la richesse et de la classe par le roman semble encore plus pertinente aujourd’hui, et elle plaira encore plus aux spectateurs avides de plus de films «mangent les riches» à la suite du film oscarisé de Bong Joon-ho.

Voici le synopsis de Le tigre blanc:

Balram Halwai (Adarsh ​​Gourav) raconte son ascension épique et sombre et humoristique de pauvre villageois à entrepreneur prospère dans l’Inde moderne. Rusé et ambitieux, notre jeune héros se fraye un chemin pour devenir chauffeur d’Ashok (Rajkummar Rao) et de Pinky (Priyanka Chopra-Jonas), qui viennent de rentrer d’Amérique. La société a formé Balram à être une chose – un serviteur – alors il se rend indispensable à ses riches maîtres. Mais après une nuit de trahison, il se rend compte des efforts corrompus qu’ils iront pour le piéger et se sauver. Sur le point de tout perdre, Balram se rebelle contre un système truqué et inégal pour se lever et devenir un nouveau type de maître. Basé sur le best-seller du New York Times et le roman lauréat du prix Man Booker en 2008.

Le tigre blanc frappe Netflix sur 22 janvier 2020.

