Adaptation comique Last Days of American Crime sur Netflix le 5 juin

Les derniers jours du crime américain, basé sur le roman graphique de Rick Remender et Greg Tocchini, arrivera sur Netflix le 5 juin. Avec Edgar Ramírez, Michael C. Pitt, Anna Brewster, Patrick Bergin, et Sharlto Copley, le film est la deuxième adaptation comique importante à arriver sur Netflix cet été, avec La vieille garde. Le film est réalisé par Oliver Megaton et écrit par Karl Gajdusek, et l’histoire se joue comme une version de science-fiction inverse de La purge, où le gouvernement envoie un signal pour empêcher les gens de commettre des crimes. Vous pouvez regarder la bande-annonce pour Les derniers jours du crime américain au dessous de.

Les derniers jours du crime américain seront-ils une franchise?

« En guise de réponse finale au terrorisme et à la criminalité, le gouvernement américain prévoit de diffuser un signal empêchant quiconque de commettre sciemment des actes illégaux. Graham Bricke (Edgar Ramírez), un criminel de carrière qui n’a jamais été en mesure de toucher le gros score, les équipes avec la célèbre progéniture de gangster Kevin Cash (Michael C. Pitt) et le hacker du marché noir Shelby Dupree (Anna Brewster), pour commettre le braquage du siècle et le dernier crime de l’histoire américaine avant que le signal ne s’éteigne. Roman graphique créé par Rick Remender et Greg Tocchini, le film est réalisé par Olivier Megaton, écrit par Karl Gajdusek, produit par Jesse Berger, pga, Jason Michael Berman, pga, et Barry Levine, avec Patrick Bergin et Sharlto Copley avec également la collaboration . «





Cela a le potentiel de produire des suites à coup sûr, et peut-être la réponse au problème « Netflix n’a pas sa propre franchise de films ». Ils veulent désespérément que l’un de ces films colle et assure une transition naturelle vers les suites. Pourrait Les derniers jours du crime américain être ce film? Nous le saurons le 5 juin.

