Adam Treloar, Jaidyn Stephenson, Bulldogs de l’Ouest, Pies de Collingwood, Josh Dunkley, Adam Saad, Jeremy Cameron, Ben Brown

C’est le mot du journaliste du Herald Sun, Jon Ralph, qui dit que la situation de Treloar aux Pies est plus grande que le joueur seul.

« Je pense que l’expression qui me vient à l’esprit est » toxique « en ce qui concerne sa relation avec le Collingwood Football Club », at-il déclaré à Fox Footy.

Ralph a disséqué la pensée derrière la relation effilochée et comment la pensée future de Collingwood pourrait creuser un fossé entre les deux parties.

« Je pense que, globalement, Collingwood est conscient du fait que, grâce à son personnel social et à ses conversations avec lui et à ses relations avec les joueurs seniors, ils ont l’impression très rapidement après que son partenaire déménage dans le nord qu’il trouverait cela extrêmement difficile et qu’il serait dans une situation très troublée. situation où il voudrait se déplacer vers le nord », a-t-il dit.