Adam Sandler jouera dans Netflix Basketball Movie Hustle – / Film

Le Sandman n’a pas encore fini de faire des films à côté du basket-ball. Après l’avoir emmené dans le trou avec Gemmes non coupées, Adam Sandler va jouer Bousculer, un nouveau film Netflix produit par LeBron James. Le film verra Sandler jouer le rôle d’un éclaireur b-ball licencié qui découvre un joueur talentueux à l’étranger et décide de l’emmener aux États-Unis.

Le prochain film Netflix d’Adam Sandler est Bousculer, une Jeremiah Zagar-dirigé avec un script de Taylor Materne et Will Fetters. James Lebron et SpringHill Entertainment de Maverick Carter produisent. L’intrigue, par Variety, suit «un éclaireur de basket-ball américain qui, après avoir été injustement congédié, découvre un joueur talentueux à l’étranger et décide de l’emmener aux États-Unis pour prouver qu’ils ont tous les deux ce qu’il faut pour réussir dans la NBA».

Je veux juste souligner que c’est une intrigue presque identique à Le scout, une comédie de 1994 avec Brendan Fraser et Albert Brooks. Dans ce film, Brooks a joué un éclaireur de talent de baseball qui trouve un joueur vedette improbable dans la campagne mexicaine. Bien sûr, les sous-marins du film Sandler pour le basket-ball, mais ce sont très parcelles similaires.

Selon Collider, alors que la palangre ci-dessus mentionne simplement le joueur vedette comme venant de «l’étranger», une première version du script «parlait d’un phénomène de streetball chinois qui se rend de Chine à Los Angeles pour s’entraîner pour le repêchage de la NBA, le poussant dans la machine hype des perspectives de basket-ball pro. » Bousculer a été initialement créé à Legendary après avoir acheté le terrain en 2018. Netflix a ensuite obtenu les droits et vendu Sandler sur l’idée, Fetters faisant une réécriture du script original de Materne.

J’aime le Sandman autant que la personne suivante, et j’aime particulièrement quand il sort de sa zone de confort pour faire des choses comme Gemmes non coupées et Punch-Drunk Love. Cela dit, sa sortie Netflix jusqu’à présent a été fermement dans sa timonerie de comédie à sourcils bas, donc je ne m’attends pas à Bousculer pour me faire sauter à la fin. Mais je serais heureux d’avoir tort. Allez encore pour cet Oscar, Sandler. Tu peux le faire.

