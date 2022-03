Adam à travers le temps : cette scène a été improvisée au dernier moment

Chaque fois qu’un réalisateur fait jouer Ryan Reynolds à l’écran, il peut s’attendre à ce que l’acteur propose un grand nombre de scènes improvisées et à ce qu’il soit disposé à accepter des moments que d’autres acteurs ou réalisateurs inventent à la volée. Le nouveau film Netflix Adam à travers le temps suit parfaitement cette règle, ce qui conduit à l’un des moments les plus drôles du film.

Le film, de Shawn Levy et Ryan Reynolds, place l’acteur principal dans le rôle d’Adam, un voyageur du temps légèrement blasé qui rencontre une version plus jeune de lui-même (Walker Scobell) alors qu’il est à la recherche de sa femme. La dynamique entre le moi et l’ancien moi n’est pas une chose que l’on voit très souvent, mais le mépris d’Adam adulte pour sa version plus jeune ajoute une composante intéressante au film qui met en évidence le regret que nous ressentons souvent pour les choix que nous avons faits à l’adolescence.

C’est lors d’une séance de questions-réponses organisée par Netflix avec Ryan Reynolds, Shawn Levy, Walker Scobell et l’acteur Mark Ruffalo, animée par Dave Karger qu’on a appris l’info. Au cours de la discussion, Ryan Reynolds et Walker Scobell ont parlé d’une scène particulière produite à la volée qui a failli ne pas avoir lieu.

Ce moment où Adam agrippe le visage de … Adam dans le film !

Pendant les questions-réponses, l’animateur Dave Karger s’est tourné vers le jeune acteur Walker Scobell et a déclaré : « J’adore le moment où vous couvrez les yeux de Ryan à 200 miles par heure. Je ne sais même pas quelle est cette vitesse. C’était sous l’impulsion du moment ? C’était dans le script ? Comment ce moment drôle est-il arrivé ? »

Scobell a ensuite divulgué : « Eh bien, à l’origine, j’étais censé m’accrocher au siège, mais lorsque nous l’avons fait, Shawn [Levy] a dit : « Couvre son visage ». Et je ne l’ai pas fait pendant plusieurs prises parce que j’avais trop peur, et alors que j’étais sur le point de le faire, [Ryan Reynolds] a pris mes mains et les a mises sur son visage. Et il m’a dit, ‘Tire juste aussi fort que tu peux’. » Reynolds s’est alors immiscé dans la discussion avec un seul mot : « lifting ».

En fait, Scobell était un grand fan de Reynolds et de Deadpool avant de jouer l’ancien personnage de l’acteur dans Adam à travers le temps – à tel point que le jeune talent peut réciter des moments du film à la demande. Comme Reynolds l’a noté, Scobell peut le faire « à l’envers… comme L’Exorciste ». Avec un peu d’amadouement de la part de Karger et de Reynolds pendant la séance de questions-réponses, Scobell s’est ensuite attaqué à la diatribe de Reynolds sur Wolverine dans Deadpool.

Lorsque Karger a demandé à Scobell : « Ne vous êtes-vous jamais dit : non seulement je suis un fan de ce type, mais en plus je devrais le jouer dans un film un jour ? » Scobell a répondu : « Pas vraiment. Je n’aurais probablement pas dû regarder Deadpool autant, peut-être parce que j’étais un peu trop jeune, mais je suppose que ça a bien fonctionné. »

Adam à travers le temps | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Pour rappel, Adam à travers le temps est disponible en streaming sur Netflix exclusivement.