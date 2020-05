Actualités sur Super Netball | Cinq stars internationales bénéficient d’exemptions de voyage pour retourner en Australie

Cinq stars internationales de Super Netball ont été autorisées à retourner en Australie, après être rentrées chez elles pendant le verrouillage du coronavirus.

Phumza Maweni (Sunshine Coast Lightning), Lenize Potgieter et Shadine Van der Merwe (Adelaide Thunderbirds) reviendront d’Afrique du Sud. Nat Haythornthwaite (NSW Swifts) et Layla Guscoth (Adelaide Thunderbirds) reviendront d’Angleterre sous terre.

Les officiels de Super Netball ont demandé des exemptions de voyage pour les joueurs au commissaire de l’Australian Border Force, en vue de les reprendre dans la compétition.

Chaque joueur entreprendra la quarantaine obligatoire de 14 jours requise par les lois COVID-19 en vigueur.

Natalie Haythornthwaite (R) lors des finales Super Netball de la saison dernière. (Getty)

Le Super Netball n’a pas encore de date pour reprendre l’entraînement ou les matchs, mais discute de la logistique finale avec ses équipes.

« Il y a encore plusieurs pièces mobiles sur lesquelles nous travaillons pour confirmer les détails de la saison 2020 de Super Netball Suncorp et nous avons beaucoup de gens qui travaillent sans relâche dans les coulisses pour s’assurer que cela soit verrouillé dès que possible », a déclaré le chef de la direction de la ligue, Chris Symington. dans un rapport.

« Nous apprécions que nos fans attendent patiemment des nouvelles sur quand et comment la saison 2020 se déroulera et nous espérons annoncer de plus amples informations à ce sujet d’ici la fin de la semaine.

« La ligue est ravie que nos athlètes internationaux qui sont rentrés chez eux seront bientôt de retour sur le sol australien et nous sommes confiants que nous reverrons nos équipes à un certain type d’entraînement de groupe dans un avenir proche. »