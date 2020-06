Actualités sur Super Netball | Accord sur les salaires à l’approche du retour de la formation complète

Super Netball et l’Association australienne des joueurs de netball sont parvenus à un accord sur la prochaine phase de leur accord de rémunération.

Avant un retour à l’entraînement complet de pré-saison lundi prochain, l’accord verra les joueurs normalement payés en dessous de 61 007 $ (y compris les super) recevoir des paiements JobKeeper et ceux au-dessus de ce seuil recevront 70% de leur salaire. L’accord s’applique du 22 juin au 30 septembre.

Une fois JobKeeper terminé le 30 septembre, tous les joueurs toucheront 70% de leur salaire jusqu’à la fin de l’accord le 30 novembre.

Sur une période de 14 mois, les joueurs recevront au moins 80% de leur salaire annuel équivalent et beaucoup recevront leur plein salaire ou plus.

À partir de lundi prochain, les équipes reviendront à un maximum de 23 heures par semaine d’entraînement. Une date de début du 1er août a été annoncée mais la structure et le calendrier de la saison doivent encore être finalisés.

NSW Swifts GS Sam Wallace affronte Emily Mannix des Melbourne Vixens lors de la finale préliminaire de la saison dernière. (Getty)

« Depuis le début de cette pandémie, nous avons eu des discussions ouvertes et honnêtes avec nos huit clubs, le groupe de jeu et l’ANPA », a déclaré le directeur général de Super Netball, Chris Symington, dans un communiqué.

« Nous apprécions pleinement la collaboration de cette cohorte tout au long de ces négociations et c’est un mérite pour le sport que nous avons atteint là où nous en sommes.

« Un nouvel examen de cet accord sera achevé après la septième série, en tenant compte de toute révision des recettes et des dépenses, afin d’évaluer si des modifications doivent être apportées à l’accord actuel. Mais d’ici là, il est excitant que les huit équipes soient retour à l’entraînement complet lundi et que nous sommes à moins de sept semaines de la première passe centrale de 2020. «

La PDG de l’Australian Netball Players ‘Association, Kathryn Harby-Williams, a ajouté: « Bien que la période ait été extrêmement difficile pour le groupe de jeu, ils sont extrêmement excités qu’une date de début de saison soit à l’horizon.

« Le verrouillage du 1er août nous a permis de nous concentrer sur la finalisation de l’accord de rémunération qui, comme toujours, a été abordé par le conseil d’administration de l’ANPA, les délégués et les joueurs avec la plus grande considération et le plus grand respect pour le sport et ses parties prenantes. les joueurs les mieux payés qui ont le plus sacrifié mais sans se plaindre. Que les jeux commencent! «