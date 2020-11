Actualités State of Origin 2020

L’ancien capitaine des NSW Blues, PAUL GALLEN, participera à la couverture EN DIRECT ET EXCLUSIVE de Nine Deuxième partie du Série État d’origine, à partir de 19h AEDT le mercredi!

J’ai hâte de voir le deuxième match d’Origin mercredi. Le Queensland parle beaucoup de la façon dont Suncorp est la maison d’origine, mais je pense que le stade ANZ est encore meilleur pour un très gros match comme celui-ci. Je pense juste que ça va être une expérience géniale non seulement pour les joueurs mais aussi pour les fans.

Il n’y aura pas de huées, pas de dribbleurs du nord qui s’occupent de tout ce qu’ils veulent faire. Ce sera un stade totalement bleu et ce sera une atmosphère électrique. Je suis fan de NSW et j’y vais et mes enfants y vont, ça va être un environnement génial en tant que fan.

Ancien capitaine de la NSW et fier fan de Blues Paul Gallen (Getty)

Et de l’autre côté de la médaille, ils n’ont qu’à attendre une semaine pour nous rembourser. Alors entrons d’abord, sortons et soutenons les garçons et assurez-vous que c’est 1-1 pour Suncorp.

C’est aux partisans de NSW d’en faire un environnement vraiment hostile pour les Queenslanders. Je l’ai vécu quand c’est hostile et ce n’est pas facile, surtout en tant que capitaine. Il y avait des matchs à Suncorp où j’allais parler à l’arbitre et tous leurs fans se moquaient – cela vous donne presque envie de précipiter votre conversation et vous risquez de ne pas faire passer tout votre message. Le faire devant une foule qui n’a que du soutien pour vous, c’est juste une meilleure sensation. Tout l’environnement est meilleur.

J’ai toujours dit toute ma carrière qu’ANZ avec 80000 personnes, il n’y en aura pas autant cette fois à cause du COVID, mais attirez autant de monde que possible et c’est l’un des meilleurs stades du monde. pourrait jouer devant. C’est mieux que Suncorp quand il est plein.

Les fans de NSW virent au bleu du stade ANZ. (Getty)

Seulement 40000 là-bas cette fois à cause du COVID, mais assurons-nous d’avoir 40000 fans de Blues pour cela. Soutenez les garçons, ils ont gagné ces deux dernières années, faisons notre propre dynastie et voyons où en est le Queensland après en avoir perdu quelques-uns de suite.

Pendant leur dynastie, nous, les New South Welshmen, avons rendu le jeu plus grand et meilleur chaque année. Nous avons eu 80 000 personnes à maintes reprises pour nous soutenir, l’événement devenait de plus en plus grand et meilleur chaque année. Voyons où ils en sont lorsqu’ils perdent trois ou quatre d’affilée.

Mais pour y arriver, nous devons soutenir les joueurs et nous assurer qu’ils gagnent. Nous allons pour trois d’affilée et c’est un match incontournable, les Bleus doivent gagner pour maintenir la série en vie.

Les fans ont leur rôle à jouer en se présentant et en créant cette atmosphère de forteresse, mais les joueurs doivent également améliorer leur jeu.

S’ils veulent niveler la série dont ils ont besoin pour respecter davantage la balle, c’est aussi simple que cela. Ils gagneront s’ils terminent mieux les sets, je ne pense pas que le Queensland ait beaucoup amélioré.

Les marrons ripostent à la luge Origin

Ne vous méprenez pas, les Maroons ont été exceptionnels l’autre soir, je ne leur enlève rien, mais cette seconde période, ils ont dominé de toutes les manières jusqu’aux cinq dernières minutes et NSW l’a presque volé.

Gerard Sutton a sifflé pour appeler à plein temps après le play-the-ball, et les Blues ont eu un énorme chevauchement. Si ce jeu est autorisé, ils marquent probablement un essai et Nathan Cleary aurait eu un coup de pied pour gagner le match.

Je ne pense pas que les Blues doivent beaucoup s’améliorer pour battre le Queensland. Les Maroons ont couru plus fort, ils ont attaqué plus fort, ils ont mieux lancé, ils ont bien fait toutes les choses simples, c’est ce que vous devez faire pour gagner Origin.

Les trois essais du Queensland provenaient d’une interception et de deux plaqués ratés un contre un; ce n’étaient pas de grands jeux de balayage d’un côté du terrain à l’autre. Ce sont les choses simples qui gagnent Origins et NSW doit faire quelques petites choses mieux.

Ils doivent courir plus fort au milieu, Saifiti était exceptionnel l’autre soir mais il a besoin de plus d’aide là-bas. Et ils doivent respecter la balle; au cours de la première moitié, ils ont offert tant de possession de terrain au Queensland. Si cela se produisait, l’autre extrémité de la NSW passera à la mi-temps avec plus de 10-0 et la partie est terminée. Mais le Queensland a respecté le ballon et a bien fait les petites choses, contrairement à NSW. Si les Bleus réparent ça, je pense qu’ils gagnent.

En ce qui concerne les changements dans l’équipe NSW, je suis désolé pour Luke Keary, il a été le meilleur joueur de la compétition ces trois dernières années, c’est juste le timing de ces matchs pour lui, il vient de frapper un mur. Je suis d’accord pour dire que le changement devait être fait mais je ressens vraiment pour lui.

Je pense que s’il fait sec mercredi, cela conviendra vraiment à Cody Walker. Normalement, ANZ est glissant, mais en novembre cette rosée ne sera pas un problème et Walker sur sa piste à domicile pourrait avoir un très gros match.

Joey sort sur les critiques de Blues Cordner

Mais il va avoir besoin de l’aide de ses attaquants. La semaine dernière, seuls Saifiti et Boyd Cordner ont fait plus de 100 mètres et cela ne fera pas le travail si quelques-uns des autres ne se lèvent pas.

J’aime bien le changement de Payne Haas qui commence. Je pense qu’il fera avancer les choses dont les Bleus ont besoin et comme je l’ai dit, Saifiti a été exceptionnel dans le premier match, donc ces deux-là ensemble devraient mettre les Blues à l’avant. Et puis Junior Paulo sortant du banc pendant les 10 dernières minutes de la première mi-temps avec ses talents de ballon, j’espère qu’il déchire vraiment le jeu quand il entre.

Les deux back-rameurs expérimentés, Tyson Frizell et Jake Trbojevic, doivent également se lever. Ils font partie de l’équipe depuis plusieurs années maintenant et ils doivent être des leaders, en particulier avec Boyd à l’écart pour le reste de la série. Les Bleus ont besoin de plus de ces deux-là.

Mais il n’y a pas lieu de paniquer. Je pense toujours que les Bleus ont la meilleure équipe et ils auront été secoués par ce résultat lors de l’ouverture de la série. Je m’attends à ce qu’ils retroussent leurs manches, font mieux les choses simples et mettent l’eau à la bouche pour finir la série dans le Queensland.