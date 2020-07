Quoi de neuf chez les grandes stars Bollywoodiennes ?

Regardez les plus grandes vedettes qui ont fait l’actualité du divertissement aujourd’hui ! De Shah Rukh Khan révélant la vraie raison pour laquelle il a rejeté Slumdog Millionaire et Priyanka Chopra signant un accord de plusieurs millions de dollars avec une plate-forme OTT à la bande-annonce sombre et suspensive d’Abhishek Bachchan, Amit Sadh et Nithya Menen’s Breathe : Into the Shadows. Sushant Singh Rajput’s la famille se fâche avec Shekhar Suman et l’actrice du sud Nithya Menen affirmant qu’il est inutile de blâmer les familles de cinéma pour sa vie ou sa carrière. Les plateformes de Bollywood, du sud et de l’OTT ont aussi fait la une des journaux aujourd’hui pour faire l’actualité du divertissement.

Slumdog Millionaire : pourquoi Shah Rukh Khan a-t-il rejeté le film ?

La mégastar de Bollywood, Shah Rukh Khan est connu pour sa base de fans à travers le monde. Bien qu’il ait livré plusieurs superproductions au cours de sa carrière de 28 ans, vous serez étonné de savoir que King Khan a été le premier choix pour le rôle d’un hôte dans le film oscarisé Slumdog Millionaire, qui a ensuite été joué par Anil Kapoor. L’acteur DDLJ révèle la raison. Lire aussi – Cette image de retour de Shah Rukh Khan avec Suhana, Gauri et Rani Mukerji à partir de séries de Paheli est en or pur

Priyanka Chopra signe un accord de plusieurs millions de dollars avec une plateforme OTT

La fille Desi de Bollywood, Priyanka Chopra, qui a porté le nom de l’Inde sur la carte mondiale, a ajouté une plume de succès à son chapeau. La magnifique dame a signé un contrat de télévision de premier regard de deux ans avec Amazon.

Découvrez la bande-annonce sombre et pleine de suspense d’Abhishek Bachchan, Amit Sadh et Nithya Menen’s Breathe : Into the Shadows

La bande-annonce très attendue de Breathe: Into the Shadows est sortie et il va sans dire qu’elle élève notre excitation et notre curiosité pour la web-série à un autre niveau. Parlant du thriller psychologique, il raconte l’histoire d’un père à la recherche de sa fille. Breathe 2 marque les débuts numériques d’Abhishek Bachchan tandis qu’Amit Sadh reprend son rôle d’inspecteur Kabir Sawant.

La famille de Sushant Singh Rajput fâchée contre Shekhar Suman

Shekhar Suman a été en première ligne pour exiger une enquête de haut niveau sur le suicide de Sushant Singh Rajput. Il a visité la résidence de l’acteur de Patna et a présenté ses condoléances au père de Sushant, KK Singh. Après cela, Shekhar Suman s’est également rendu au bureau de Rashtriya Janata Dal (RJD) où lui et l’ancien vice-CM du Bihar, Tejashwi Yadav, ont posé des questions sur l’enquête. Plus tard, il a annoncé qu’il rejoindrait le RJD et se présenterait à Patna. Cela a bouleversé la famille de l’acteur qui la trouvait trop fantaisiste et insensible.

Nithya Menen : inutile de blâmer les familles de cinéma pour sa vie ou sa carrière

Dans une interview exclusive avec BollywoodLife, Nithya Menen a expliqué comment les familles de films dans toutes les industries ont toujours été là, pourquoi il n’y a rien de nouveau à leur sujet et comment les gens doivent se concentrer pour rendre leur vie plus productive plutôt que de se soucier des autres.