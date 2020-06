Actualités NRL | Test de dépistage positif de Josh Reynolds

La star de la LNH, Josh Reynolds, a expliqué le moment « choc » où il a enregistré un test de dépistage positif sur la route, insistant sur le fait que c’était un faux résultat.

Reynolds était catégorique sur le fait qu’il serait finalement débarrassé de ses actes répréhensibles après avoir ensuite été testé négatif en laboratoire au poste de police de Sutherland tôt lundi matin.

Il a d’abord été testé positif à la cocaïne et à la méthamphétamine lors d’un test routier à 1h30 du matin à Caringbah, à peine rentré du match Wests Tigers vs Titans NRL de dimanche soir dans le Queensland.

Le joueur des Wests Tigers Josh Reynolds en action au cours de cette saison dans la LNR. (Getty)

« Je viens de rentrer de Suncorp [Stadium], après un vol avec les garçons, je me suis plongé pour chercher de la nourriture, puis je me suis arrêté « , a déclaré Reynolds à Ben Fordham sur 2 Go mardi.

« Il [the police officer] a dit: «Votre licence a expiré» et je l’ai compris. Elle était expirée, mais je n’avais aucune idée, je n’avais aucune intention de [doing] ça, je ne le faisais pas exprès.

« J’ai coupé ça sur le menton, puis il a d’abord fait un test d’alcoolémie, c’était tout doux, puis j’ai fait un prélèvement de drogue et je suis revenu à ma fenêtre et j’ai dit que j’avais un résultat positif aux drogues. C’était de la cocaïne et de la méthamphétamine.

« Je ne pouvais pas le croire. Je ne vais pas dire ce que j’ai dit dans ma barbe, mais d’abord j’étais sous le choc. Je me disais: » Qu’est-ce que c’est? «

« Au fond, j’étais très, très confiant parce que je sais que je n’avais rien fait. Mais ça m’a quand même choqué, je ne vais pas mentir.

« La police n’a pas facilité les choses, elle disait en quelque sorte: » Ces tests sont très corrects, avez-vous quelque chose à me dire? » Je pense qu’essayer de me faire dire quelque chose que je n’étais pas.

« J’ai manifestement tenu bon car comme je l’ai dit hier, je n’ai rien à cacher. Je sais exactement ce que sera ce troisième test. »

Josh Reynolds et ancienne partenaire Arabella Del Busso. (Neuf)

Après avoir enregistré un résultat négatif au poste de police, Reynolds a déclaré qu’il avait été informé par l’agent de contrôle que les résultats de laboratoire, par opposition aux tests routiers, changeaient rarement; ce qui signifie qu’il s’attend à être clair quand un troisième test est finalisé.

Reynolds a déclaré qu’il n’était pas sûr du moment où ses résultats finaux seraient disponibles. Il a frappé avec colère lundi soir après que les médias aient rapporté le premier test positif.

« Je vais téléphoner et je veux le savoir parce que je veux clarifier les choses », a déclaré Reynolds.

« Certaines personnes ont déjà essayé de faire passer mon nom dans la boue et ce n’est tout simplement pas le cas. »

Reynolds a reçu un avis d’infraction pour conduite avec un permis expiré.

Les Wests Tigers et ancienne star de NSW Origin ont récemment traversé une période tumultueuse. Il a été vanté de changer de club, en raison d’une course difficile avec les Tigers, et est également apparu sur 60 minutes pour expliquer sa relation toxique avec l’ancienne partenaire Arabella Del Busso.