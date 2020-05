Actualités NRL | Réponse brusque de Brandon Smith au remplacement de Cameron Smith en tant que prostituée Storm

Le talonneur du test néo-zélandais Brandon Smith dit qu’il a été assuré qu’il sera l’héritier du maillot n ° 9 de Cameron Smith au Melbourne Storm.

Cameron Smith, joueur emblématique de 400 joueurs, devrait prendre sa retraite après cette saison, tandis que Brandon Smith est un merveilleux remplaçant.

Pourtant, le jeune Kiwi, engagé à Melbourne jusqu’à la fin de 2022, est un coureur de balles si féroce qu’il y a eu des réflexions pour savoir si le talonneur est en fait sa meilleure position.

Smith Jr est catégorique sur le fait qu’il veut le pull violet n ° 9 et dit que toutes les conversations avec les responsables de Storm ont été à cet effet. Ayant précédemment nié qu’il était contrarié d’être coincé derrière le talonneur légendaire alors que sa carrière s’étendait à des durées historiques, Brandon Smith insiste sur le fait qu’il est heureux de continuer à apprendre des meilleurs.

Le talonneur de réserve de Melbourne Storm, Brandon Smith, fait une course lors des finales de la LNR de l’an dernier. (Getty)

« J’ai eu quelques conversations avec eux sur le fait que je remplaçais Cam Smith et ils sont toujours allés dans la direction dans laquelle je m’attendais à ce qu’ils aillent », a déclaré Smith. Le Sunday Footy Show.

« Je suppose que c’est à eux de me dire la vérité ou non; ils vont me dire ce que je veux entendre.

« Mais je suis heureux de prendre un siège arrière pour le moment et de continuer à apprendre le GOAT (le plus grand de tous les temps). C’était génial.

« J’ai assisté à des matchs incroyables et j’ai pu vivre des finales de football, donc pour le moment, je ne veux pas être trop aigre à l’idée d’être derrière lui. Je prends juste les choses comme ça en ce moment. »

Le grand retraité de la LNR, Paul Gallen, a récemment fait croire à Brandon Smith qu’il était grand, mais s’est demandé s’il pourrait être plus efficace comme rameur.

« Hooker, back-row … partout où vous voulez le mettre, il fait le travail. Je pense qu’il ferait le back-row de départ dans 90 pour cent des équipes de la LNR et il serait le talonneur de départ dans beaucoup d’équipes aussi « , écrit Gallen dans son Large monde du sport colonne, marquant le jeune pistolet son joueur actuel préféré.

« Il ne le fait pas seulement à Melbourne, bien sûr, car il est coincé derrière probablement le plus grand joueur que le jeu ait jamais vu à Cameron Smith. Il attend juste son heure.

« En fait, je ne lui ai jamais demandé quelle était sa position préférée et j’aimerais savoir. Il est tellement dur. Vous le regardez courir le ballon et c’est à 100 milles à l’heure, tête baissée, bum up. Il déchire tout il fait.

« Il joue très bien dans cet endroit serré de la dernière rangée, il sera donc intéressant de voir ce qui se passera lorsque Cameron prendra sa retraite. Est-il le n ° 9 à temps plein, ou fait-il une rotation entre là-bas et la rangée arrière? »

Le capitaine de la tempête Cameron Smith et l’entraîneur Craig Bellamy. (AAP)

Le double acte de Smith sera au premier plan des espoirs de premier ministre de Melbourne, en particulier après la torsion tardive de tomber à un arbitre et de jouer selon de nouvelles règles de ruck.

Le Storm a également été contraint de se rendre à Albury pour un camp d’entraînement, en raison de l’interdiction antérieure de Victoria de s’entraîner, avant de retourner à Melbourne pour finaliser les préparatifs du redémarrage de la saison.

« Nous avons juste dû nous adapter et le surmonter, vraiment. Tous les changements de règles et tout ça ont vraiment changé notre concentration et notre entraînement », a déclaré Brandon Smith.

« Ça a été une pré-saison vraiment difficile, je suppose, et Bellamy nous a vraiment mis au défi parce qu’il veut que nous soyons prêts pour la saison à venir.

« Ça a été un peu dur, nous avons eu une saison difficile et ensuite nous avons dû aller en faire une autre, donc c’était un peu ennuyeux. »

Melbourne relancera sa saison avec un match à domicile contre Canberra samedi.