Actualités NRL | Prolongation du contrat avec Cameron Murray South Sydney Rabbitohs, fin 2025

La star de Test and Origin, Cameron Murray, a prolongé son contrat avec les Rabbitohs de Sydney Sud jusqu’à la fin de 2025.

Murray, 22 ans, a ajouté quatre saisons supplémentaires à son contrat actuel avec les Rabbitohs. Il est le Dally M Lock de l’année en titre, faisant ses débuts pour la NSW et l’Australie la saison dernière.

Le junior local a joué 62 matchs avec les Souths et a été le joueur du club la saison dernière.

« C’est très excitant pour moi et un grand soulagement d’avoir une grande partie de mon avenir trié maintenant, et savoir que ce sera dans ce club que j’aime est très spécial pour moi et ma famille », a déclaré Murray dans un communiqué de Rabbitohs.

« Pendant presque six ans au moins, je serai un lapin et le voyage ne fait vraiment que commencer pour moi. »

Cameron Murray (R). (Getty)

Le chef du football des Rabbitohs, Mark Ellison, a déclaré que la nouvelle signature de Murray était un coup d’État.

« J’ai regardé Cameron jouer depuis qu’il avait cinq ans. Il ne cesse de m’étonner », a déclaré Ellison.

« Cameron est plein sud de Sydney et nous ne pourrions pas être plus heureux de savoir qu’il voit son avenir à long terme ici avec le club.

« Il a travaillé très dur pour arriver à la position dans laquelle il se trouve actuellement et le prochain défi pour lui est de devenir le leader que nous savons tous qu’il peut être, ainsi que de se consolider dans la NSW et les côtés australiens. »

Murray a joué en tant qu’avant-milieu sous-dimensionné mais au pied de flotte, bien qu’il ait été essayé comme un rameur de bord pour commencer cette saison. Il est un joueur de classe que le champion de la LNR, Paul Gallen, a récemment qualifié de grand de la prochaine génération.

Cameron Murray (D) fait une pause pour NSW dans Origin III. (AAP)

« Cam est un grand joueur. Il l’a déjà prouvé en jouant pour la Nouvelle-Galles du Sud et en ayant également fait ses débuts au Test l’an dernier », écrit Gallen dans son Large monde du sport colonne.

« Il a une grande éthique de travail, en plus d’être un type de gars poli pour un jeune ligue. C’est peut-être le contexte syndical!

« Cam parle et se présente très bien en plus d’être un excellent joueur. Il est le package complet et je suis content qu’il soit un bon champion maintenant.

« Il a beaucoup d’habileté, il est dur et s’il maintient la trajectoire sur laquelle il s’est engagé ces deux dernières années, alors il sera certainement un joueur générationnel.

« Toujours à seulement 22 ans, il a déjà accompli beaucoup de choses et il en reste encore beaucoup devant lui. »

South Sydney reprendra sa saison contre les Roosters vendredi, avec un record de 1-1.