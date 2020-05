Actualités NRL | Paul Gallen, ce que les grands du Queensland pensent vraiment de l’ancien méchant de NSW Origin

Il a frappé Nate Myles au visage, a qualifié les Queenslanders de « deux têtes » et a provoqué la controverse avec un camouflet par inadvertance de son collègue capitaine Cameron Smith.

Mais malgré tout leur conflit d’origine, les grands du Queensland sont sortis de leurs combats avec un immense respect pour l’ancien skipper des Blues, Paul Gallen.

Le capitaine de la série de NSW qui a battu la sécheresse en 2014, le seul triomphe de son état au milieu de 11 victoires pour le Queensland, Gallen a dû se battre pour chaque centimètre contre une équipe Maroons record avec plusieurs Immortels potentiels.

Tout comme Gallen l’année dernière a qualifié Smith de meilleur joueur qu’il ait jamais vu, que cela lui plaise ou non, les Marrons ont salué les contributions stoïques d’Origin de « G-Train » et ont déclaré qu’il y avait beaucoup plus à lui qui avait l’œil.

Le capitaine NSW Paul Gallen lors de la série Origin 2014. (Sydney Morning Herald)

« Il est dur physiquement, mais il est très dur mentalement », a déclaré l’ancien capitaine du Queensland, Darren Lockyer. La dynastie.

« Il faut pas mal de temps pour être le méchant de tout un État. Il a joué là-dessus: » Je veux que tu me détestes, je veux que tu me détestes, Queensland « .

« Beaucoup de Queenslandais viendraient vers vous et ils diraient: » Que pensez-vous de Gal? » Je suppose que lorsque vous partez pour des tournées de Kangourou et que vous jouez avec lui, et que vous passez du temps avec lui hors du terrain et sur le terrain, vous dites aux gens ce que vous pensez de lui et ils ne peuvent pas le comprendre.

« J’ai vraiment apprécié de jouer au foot avec lui. Il ripperait sur le terrain et de temps en temps, il ripperait sur le terrain. »

Paul Gallen (avant milieu) entouré principalement de Marrons dans l’équipe de la Coupe du monde 2013. (Sydney Morning Herald)

Le meneur de jeu champion Johnathan Thurston a déclaré que Gallen était responsable de garder NSW compétitif au milieu de la domination des Marrons, plutôt que d’être systématiquement écrasé.

« J’ai une très bonne relation avec le ‘G-Train' », a déclaré Thurston La dynastie.

« Évidemment, je joue depuis longtemps chez les Kangourous, donc je sais ce qu’il apporte à une équipe sur le terrain et hors du terrain.

« Il est très amusant en dehors du terrain lorsque vous êtes dans cet environnement d’équipe, ce qui est agréable à voir. Au cours de la semaine, c’est un mec très calme, vous pouvez à peine lui faire huer; il est un peu comme Moi, moi et Irene à cet égard!

« Ce n’est qu’une de ces choses qui s’est produite (la longue rivalité d’Origin). Il était évidemment un très bon joueur pour les NSW Blues, capitaine de l’État, a également évité beaucoup de critiques; critiques probablement injustes.

« Mais quand il est sorti jouer, il n’a rien laissé [in the tank], il est juste allé et a déchiré. Il y avait des matchs où ils auraient probablement été battus [by] beaucoup plus s’il n’était pas sur le côté. «

Billy Slater s’exécute par surprise alors que Gallen vs Myles explose dans Origin I, 2013. (Getty)

Le champion arrière Billy Slater, battu par Gallen dans cette série de 2014 et aussi la grande finale Cronulla vs Melbourne NRL 2016, ont salué le leadership de l’attaquant des Blues.

« Il a vraiment endossé cette équipe NSW pour une petite partie de notre domination, probablement toute la partie de notre domination », a déclaré Slater sur La dynastie.

« Face à une équipe du Queensland dont on se souviendra probablement pour toujours, il avait un gros travail entre ses mains.

« Il est aussi dur qu’ils viennent. Comme JT l’a dit, j’ai joué beaucoup de foot aux côtés de Gal dans le vert et l’or et c’est un gars que vous aimez vraiment avoir dans votre équipe. Très souvent, il serait l’homme du match pour nous ( Australie), entrer sous un nuage de blessures ou quelque chose comme ça, et juste sortir et faire descendre la maison.

« Un gars formidable à avoir à vos côtés et il était un compétiteur coriace au niveau Origin. Il a sa série Origin [win], il a sa grande finale et il s’en va. «

Robbie Farah et Paul Gallen avec le bouclier État d’origine en 2014. (Getty)

Gallen a pris sa retraite du football rep après la saison 2016 et a quitté la LNR l’année dernière, après avoir joué 348 matchs NRL, 24 origines et 32 ​​tests. Il a été trois fois Dally M Lock de l’année et a remporté la médaille Wally Lewis en tant qu’homme de la série lors de son triomphe en 2014.

Gallen est également un boxeur professionnel invaincu qui a été présenté ce mois-ci, bien que frivolement, comme un adversaire pour le retour de la légende des poids lourds Mike Tyson. Il a dit qu’il serait impatient de faire face à «Iron Mike» dans le cas extrêmement improbable où un combat pourrait être mené.

« Cela reflète à quel point il est dur, qu’il ne dit pas non à Mike Tyson », a déclaré Lockyer.