Actualités NRL | Nathan Cleary a éclaté avec un groupe de femmes à la maison le jour de l’Anzac, Danny Weidler

La star des Panthers Nathan Cleary a été arrêtée avec un groupe de femmes chez lui le jour d’Anzac, dans un autre cas d’une star de la LNR bafouant les lois sur la distanciation sociale.

Neuf journalistes de la ligue de rugby Danny Weidler ont obtenu plusieurs photos de Cleary sur les réseaux sociaux à son domicile, où il a été brièvement visité par les femmes.

L’incident survient après que les collègues représentantes stars Latrell Mitchell et Josh Addo-Carr ont été prises en camping pendant le week-end. Ils ont été condamnés à une amende par la police pour avoir enfreint les lois sur l’éloignement social lors de la répression du coronavirus COVID-19.

« J’ai eu une brève conversation téléphonique aujourd’hui avec Nathan Cleary et il m’a expliqué qu’ils faisaient partie de ses amis », a expliqué Weidler.

« Ils sont entrés chez lui le jour de l’Anzac sur le chemin de l’obtention d’un Uber. De toute évidence, il a réalisé assez rapidement que ce n’était pas une situation dans laquelle il devrait être et après un court séjour, ils sont partis.

« Il est très, très désolé de ce qui s’est passé. Il sait qu’il a fait la mauvaise chose et il assume l’entière responsabilité de tout cela.

« Nathan Cleary s’est déjà excusé auprès de ses coéquipiers et de tout le club Penrith. Une autre grande histoire qui se développe dans la LNR. »

Nathan Cleary avec un groupe de femmes à son domicile le jour de l’Anzac. (Neuf)

La LNR tente de relancer sa saison le 28 mai et a maintenant été minée par deux incidents qui nuisent à sa crédibilité en matière d’observation des règles d’isolement.

Cleary, 22 ans, est l’un des joueurs les plus en vue de Penrith et également un demi-arrière de l’État d’origine de NSW. Ce mois-ci, son père et l’entraîneur des Panthers, Ivan Cleary, ont soutenu le plan ambitieux de la LNR de redémarrer le match.

Ivan Cleary a dit qu’il avait confiance en la LNR pour mettre en place des garanties appropriées pour les joueurs de la LNR, y compris son fils; qui a maintenant commis une grave erreur de jugement.

« Je crois absolument que la LNR a d’abord et avant tout l’intérêt des joueurs, leur santé. Je le crois », a-t-il déclaré à Nine News.

« Je ne pense pas qu’ils feraient quoi que ce soit qui mettrait en danger les joueurs, car à la fin de la journée, les joueurs sont le plus gros investissement du jeu. »

Ivan Cleary a pris soin de s’isoler car il a des parents âgés et aussi un frère, Ash, avec une condition médicale préexistante. L’entraîneur de Penrith a fait don d’un rein à son frère en 2017.

« Il est dans la gamme à haut risque [for COVID-19], il est donc assez inquiet à ce sujet et nous le sommes évidemment « , a déclaré Ivan Cleary.