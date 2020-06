Actualités NRL | Les éruptions révèlent des équipes qui se sont relâchées lors de l’arrêt, selon Michael Maguire

Les éruptions de la LNR exposent des équipes qui n’ont pas suffisamment travaillé sur leur condition physique pendant l’arrêt du coronavirus, a déclaré l’entraîneur des Wests Tigers Michael Maguire.

La nouvelle règle des six à nouveau précipitée la semaine dernière a été mise à l’honneur après une série de scores à rebours depuis son introduction.

C’est une tendance qui s’est poursuivie avec Sydney Roosters écrasant Brisbane 59-0 jeudi et Penrith envoyant les Warriors 26-0 vendredi soir.

Mais Maguire a pratiquement rejeté la théorie populaire avant le choc des Tigers dimanche avec Gold Coast à Brisbane.

Le mentor des Tigers a affirmé que les déroutes indiquaient qui était resté concentré sur la formation en isolement pendant les huit semaines de pause du NRL – et a brutalement mis en évidence ceux qui ne l’avaient pas fait.

Michael Maguire, entraîneur des Wests Tigers. (AAP)

« Nous avons quelques scores d’éruption pour le moment. Est-ce à cause des nouvelles règles ou à cause du temps COVID où les joueurs travaillaient seuls », a-t-il déclaré.

« Certaines équipes reçoivent une récompense pour le travail qu’elles ont accompli pendant cette période.

« Les niveaux de forme physique jouent certainement un rôle, d’où la raison pour laquelle nous obtenons probablement quelques scores d’éruption. »

L’entraîneur des Roosters, Trent Robinson, et le mentor des Warriors, Stephen Kearney, se sont prononcés sur l’impact de la règle des six à nouveau sur le jeu, affirmant que la fatigue défensive et les matchs fluides qui en résulteraient entraîneraient plus de déroutes.

Mais Maguire ne croyait pas que c’était le facteur principal, citant sa propre équipe comme exemple.

Les Tigers ont continué à travailler dur, surmontant un déficit à la mi-temps pour finalement vaincre Cronulla 28-16 lors de leur dernière victoire de la ronde pour passer à une fiche de 2-1 avant leur affrontement des Titans.

« Nous découvrons (cela) de mon équipe. Je suis heureux de la façon dont ils ont travaillé dur tout au long de cette période (d’isolement) pour s’assurer qu’ils reviennent le mieux possible », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que les équipes obtiendront des récompenses en retour durant ces premières périodes de la saison. »

Les Tigers seront de retour pour montrer à nouveau leur forme lorsqu’ils affronteront les Titans.

La coentreprise vise à remporter ses trois premiers matchs à l’extérieur de la saison pour la première fois – et à prolonger la séquence de défaites de la Gold Coast.

La Gold Coast approche une année sans victoire, perdant 14 matchs de suite.

Ils ont savouré la victoire pour la dernière fois le 9 juin de l’année dernière lorsqu’ils ont battu Brisbane au stade de dimanche – Suncorp Stadium.

