Actualités NRL | Les cinq joueurs les plus influents, Brad Fittler et Andrew Johns

Selon les champions du jeu, Brad Fittler et Andrew Johns, les taux de réduction de moitié parmi les cinq joueurs les plus influents de la LNR.

Fittler et Johns n’avaient qu’un seul joueur différent dans leur top cinq, correspondant à quatre étoiles qui, selon eux, avaient le plus grand impact sur les résultats des matchs.

Les goûts des meneurs de jeu d’essai Daly Cherry-Evans et Cameron Munster, ainsi que le champion Roosters cinq-huitième Luke Keary, étaient absents. Aucune mi-temps, généralement considérée comme les hommes contrôlant les matchs, n’a réussi la coupe alors qu’un total de quatre arrières latéraux était en vedette.

« Intéressant dans notre top cinq, il y a trois arrières [each]. Normalement, cela ne se produira jamais, n’est-ce pas? « , A déclaré Johns Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

Fittler a ajouté: « Ce serait tous des demi-arrières, cinq huitièmes. »

Cameron Smith court pour Melbourne contre les Raiders. (Getty)

Les Cowboys ont détruit la balle, Jason Taumalolo était le seul attaquant, tandis que l’icône de Storm, Cameron Smith, a régné en maître en tant que consensus n ° 1 bien qu’il soit au bord de son 37e anniversaire, avec plus de 400 matchs à son actif.

LES CINQ PLUS GRANDS INFLUENTS DE FITTLER: 5. Jason Taumalolo 4. Tom Trbojevic 3. James Tedesco 2. Latrell Mitchell 1. Cameron Smith.

LES CINQ PLUS HAUT DE GAMME DE JOHNS: 5. Kalyn Ponga 4. James Tedesco 3. Tom Trbojevic 2. Jason Taumalolo 1. Cameron Smith.

« Toujours en essayant d’économiser, en marquant des tentatives de coups de pied de partout. Toujours le joueur le plus important de la compétition », a déclaré Johns à propos de Smith, le pressant de rester à la retraite pour la série d’après-saison State of Origin de cette année, pour le bien de NSW.

« Non, il ne jouera pas, sûrement. J’espère que non …

« Ne le fais pas, Cameron, tu as un grand héritage. S’il te plait, non! »

Le groupe de demi-arrières sélectionnés met en évidence l’importance considérable des n ° 1 dans le jeu moderne, agissant à la fois en tant que coureurs de frappe et joueurs de balle ainsi que de généraux défensifs.

Fittler et Johns ont nommé les listes avant les matchs du cinquième tour du week-end dernier.

Smith, Mitchell et Tedesco en particulier ont soutenu leurs hochements de tête, Latrell produisant une performance d’évasion dans sa nouvelle position d’arrière; décrocher un essai et trois passes décisives pour les Rabbitohs alors qu’ils battaient les Titans. Fittler a donné une place à Mitchell malgré son retrait de l’équipe NSW State of Origin la saison dernière.

L’arrière des Rabbitohs Latrell Mitchell lors de sa performance vedette contre les Titans. (Getty)

Fittler et Johns ont également été invités pour leur prochaine grande star de la jeune génération. Les deux ont nommé l’as de Parramatta Dylan Brown, qui a été brusque lors de la victoire du derby des Eels contre Penrith vendredi soir.

« Dylan Brown, le jeune cinq huitième. Je pense que Bradman Best va avoir une bobine de faits saillants pour les 10 ou 12 prochaines années, je pense que nous pouvons tous voir son talent », a déclaré Johns, qui a entraîné Brown à Parramatta en tant que spécialiste. consultant de moitié.

« Dylan Brown, certaines des choses qu’il fait … son jeu de course, la façon dont il creuse dans la ligne. Il est vraiment fort pour un jeune homme.

« Vous regardez quand il prend la ligne, il peut avoir deux et trois défenseurs sur lui, il obtient des plaqués et il continue de bondir. Voyez comment il se bat dans les plaqués; fort dans les hanches, vraiment puissant.

« C’est un joueur. Il a du temps. Un ballon dans la main, il a du temps. C’est une beauté. »

La star des anguilles Dylan Brown montre son jeu de jambes et son jeu de balle lors d’une victoire sur Penrith. (Getty)

Fittler a entraîné Best Knights Phenom dans une équipe de l’État d’origine des moins de 16 ans de la Nouvelle-Galles du Sud, se souvenant d’un essai scandaleux sur le terrain qu’il avait marqué une fois pour battre le Queensland.

L’arrière des Blues Albert Hopoate a récolté un panier raté, dans le but dans les derniers instants, puis a décollé sur le bord droit du terrain. Best a balayé tout autour du bord gauche en soutien, puis a décollé pour marquer après avoir placé le ballon sur la ligne des 30m.

« Il était le meilleur joueur à venir, il était si grand, fort et rapide », a déclaré Fittler.

« Il était un champion australien de sprint sur plage depuis son plus jeune âge, alors il vient de traverser, un peu comme Tommy Turbo, où il n’était pas nécessaire d’être un génie pour voir qu’il allait être le meilleur joueur. »