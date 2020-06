Actualités NRL | L’entraîneur des Broncos de Brisbane Anthony Seibold dit aux dirigeants de trouver la voix après s’être cachés 59-0

Les dirigeants de Brisbane ont été mis au défi par l’entraîneur Anthony Seibold de conduire le revirement sous la forme de la LNR du club assiégé.

Les Broncos sont sous le choc après des martelages consécutifs depuis la reprise de la compétition après la crise du COVID-19.

La flagellation de troisième ronde par Parramatta a été assez mauvaise, mais le record 59-0 de jeudi dernier par les Roosters de Sydney a suscité de sérieuses discussions sur la formation des Broncos et l’avenir de Seibold.

L’attaquant Matt Lodge a qualifié la performance d’embarrassante lors d’une conférence de presse dimanche dans laquelle il a ajouté que « certaines personnes ne sont pas aussi bonnes que ce que nous pensons ».

Le capitaine Alex Glenn, qui se remet actuellement d’une méchante coupure à la jambe subie lors de la défaite 34-6 contre les anguilles, a également déclaré que l’équipe avait du mal à être honnête avec elle-même et à livrer des vérités à la maison.

L’entraîneur des Broncos Anthony Seibold. (Getty)

Seibold a déclaré que tout joueur, quelle que soit son expérience, devait prendre ses responsabilités si la fortune des Broncos devait changer.

« Avec le groupe de direction, ils voient quelque chose, ils doivent dire quelque chose, peu importe le nombre de matchs auxquels ils ont joué ou leur âge », a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas être en désaccord avec Alex … ils doivent être plus forts les uns sur les autres.

« Tout va bien de la part du personnel d’entraîneurs ou du personnel de performance, mais les conversations parfois difficiles dans les matchs, à l’entraînement doivent venir du groupe. »

Seibold dit qu’il a fait en sorte que les joueurs subissent des blessures au cours du week-end après leur démonstration humiliante contre les Coqs, mais qu’il a résisté à l’envie de jeter le bébé avec l’eau du bain avant le match de jeudi contre Manly au Central Coast Stadium.

Il a déclaré qu’il était important de se rappeler que les deux équipes menaient 2-2 avant le match et que mettre la main sur le football dans les premières minutes du match serait vital après avoir été instantanément sur le pied arrière contre les anguilles et les coqs.

« Au début du jeu, ce que je peux voir avec les nouvelles règles est que l’élan est roi. C’est presque comme la compétition des moins de 20 ans il y a quelques années », a déclaré Seibold.

« Avec le seul arbitre et l’interprétation de la règle des six à nouveau, les deux semaines, nous avons dû défendre pendant les 10 premières minutes et ils ont marqué des essais très tôt, ce qui nous a mis sur le pied arrière.

« La position sur le terrain et la possession du ballon pour commencer le match sont essentielles car cela donne de l’élan, mais crée également de la fatigue dans l’équipe adverse. Manly est une équipe très sérieuse, nous avons un gros travail mais nous avons juste essayé de nous concentrer sur la critique peu de choses. «

