Actualités NRL | Le rôle de Victor Radley dans le remplacement de Cooper Cronk chez Roosters, Peter Sterling

Le co-équipier des Coqs Victor Radley est devenu un rouage essentiel dans la transition de Cooper Cronk à Kyle Flanagan au 7e rang, selon le demi-emblématique Peter Sterling.

Les deux premiers ministres en titre ont dû faire face à une tâche ardue pour remplacer Cronk, le double médaillé Dally M, malgré la présence de l’excellent cinq-huitième Luke Keary.

Ils ont remporté leur première victoire de la saison vendredi, avec l’écluse Radley qui a aidé Flanagan à donner un service à Keary des deux côtés de la mêlée alors qu’ils maîtrisaient les Rabbitohs.

Flanagan, 22 ans, est un superbe talent mais n’a encore que 12 apparitions en LNR à son actif. Il est un travail en cours pour le triple entraîneur vainqueur Trent Robinson.

Sterling a dit Large monde du sport que les coqs utilisaient Radley pour éliminer la chaleur des Sharks juniors au premier receveur.

Les coqs verrouillent Victor Radley lance une passe pendant l’entraînement. (AAP)

« En entrant dans ce match, je tenais à jeter un coup d’œil à Kyle Flanagan, à savoir comment il allait être façonné de ce côté-ci », a déclaré Sterling Enveloppement de Sterlo.

« Un joueur comme Victor Radley aide aussi vraiment. Keary, ils ont besoin de lui pour pouvoir jouer des deux côtés du terrain, comme il l’a fait avec Cooper Cronk. »

Sterling a examiné l’essai d’ouverture des Roosters, dans lequel Keary a joué le côté gauche sur le troisième plaquage, obtenant une passe de Flanagan; le côté droit sur le plaquage quatre, obtenant une passe de Radley; retourné à gauche sur le plaquage cinq, alors que Radley jouait à nouveau le premier receveur; a ensuite donné un coup de pied au tacle six qui a servi d’aide à l’essai à l’ailier volant Daniel Tupou.

« Keary doit être en mesure de jouer des deux côtés, il joue mieux que tout autre numéro 6 du jeu », a déclaré Sterling à propos du médaillé de Clive Churchill 2018.

« Victor Radley aide certainement et il rend la transition de Kyle Flanagan dans ce jeu tellement plus facile, le No.13. »

Cronk reste avec les Coqs en tant qu’entraîneur spécialiste des moitiés. Il a joué avec Radley et Keary au cours des deux dernières saisons en tant que premier ministre et est maintenant le mentor de Flanagan.

Radley, qui n’a que 22 ans, a été inestimable pour les Coqs au cours de sa jeune carrière.

Il a offert une autre option au talonneur pendant la saison 2019 affectée par les blessures du co-capitaine Jake Friend et est l’un des plus grands frappeurs de la LNR malgré son poids de seulement 92 kg.

Les coqs verrouillent Victor Radley a été accusé de ce tacle sur l’ailier des Rabbitohs Dane Gagai. (AAP)

Il a montré sa polyvalence en tant que joueur de balle vendredi, offrant une passe décisive sur 14 passes au total; deux fois moins que Flanagan et Keary. Il s’est également délecté de son rôle de pain et de beurre, réalisant 47 plaqués au-dessus de 119 mètres de course.

Radley (24) a fait presque autant de passes que Flanagan (28) lors d’une deuxième manche contre Manly; il semble affiner son implication après avoir lancé seulement neuf passes dans une première défaite contre Penrith. Vendredi dernier, un coup de tonnerre de 28 à 12 contre le sud de Sydney a laissé entendre que les coqs étaient sur la bonne voie.

Radley, présenté comme un concurrent de NSW Origin, a été accusé d’un lancer dangereux après un gros coup qui a mal tourné sur l’ailier des Rabbitohs Dane Gagai. Il combattra la charge dans une tentative d’esquiver une interdiction d’un match, ce qui l’exclurait d’un affrontement à l’extérieur contre les Broncos jeudi.