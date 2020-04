Actualités NRL | Le privilège des joueurs cimenté au milieu du verrouillage, Nathan Cleary

Un mythe dominant du verrouillage du coronavirus est qu’il s’agit d’un «excellent niveleur».

À certains égards, bien sûr. Mais dans beaucoup d’autres, il ne fait que cimenter les privilèges établis de longue date et les inégalités sociales.

Les femmes, quelle que soit leur carrière, suppriment la majeure partie des responsabilités supplémentaires en matière de garde d’enfants, les écoles étant partiellement fermées. Les gens de la classe ouvrière sont licenciés ou poussés vers des emplois de première ligne en péril. Les riches souffrent de quelques désagréments mais ne sont pour la plupart pas perturbés, à l’abri de l’argent de toute crise existentielle.

Et les joueurs de la LNR sont traités comme des êtres humains supérieurs à la moyenne. Le sentiment privilégié d’auto-droit – détenu par de nombreux acteurs, pas tous – ne fait que s’enraciner.

Nathan Cleary et le rassemblement chez lui le jour de l’Anzac. (AAP)

Avant de signaler un boycott en raison d’une impasse sur les salaires, les joueurs de la LNR devaient retourner à l’entraînement le lundi 4 mai. C’est une semaine plus tôt que les élèves de l’école NSW sont autorisés à retourner à l’école, pour un seul jour par semaine.

Les joueurs de la LNR retourneront sur le terrain le jeudi 28 mai; moins d’un mois. Ils seront de retour au travail bien avant que les écoliers ne puissent reprendre leurs études à plein temps et avant que leurs parents ne puissent reprendre un semblant de leur capacité normale de travailler.

C’est une réalité tordue que la société permettra à la ligue de rugby, un divertissement, de reprendre avant l’école, un pilier de la vie quotidienne. Quel message d’importance cela envoie-t-il aux joueurs, dont certains souffrent déjà d’illusions de grandeur?

Le 28 mai est bien avant que tout autre sport ne reprenne. L’AFL, l’équivalent le plus proche de la LNR, envisage de revenir en juillet.

Pour parvenir à une relance aussi rapide, le LNR recherche des exemptions de voyage qui n’existent pas pour la plupart des citoyens. Ils étaient prêts à créer une communauté de fortune pour héberger les joueurs de la LNR. Qui oubliera jamais l’île NRL?

Ils prendront des mesures extraordinaires pour permettre aux joueurs d’exercer leur métier au mépris de la crise sanitaire une fois sur une génération qui a ravagé l’humanité. Rien n’est trop; une règle qui s’applique au quotidien de la ligue de rugby et plus encore maintenant.

Latrell Mitchell s’excuse d’avoir enfreint les règles de distanciation sociale

Vous pouvez difficilement blâmer les joueurs de la ligue de rugby pour avoir un sens exagéré de la valeur, même au-delà du fait que ce sont des athlètes d’élite qui sont idolâtrés par des millions de fans. Ou, à un niveau plus bas, une collection de types mâles alpha extrêmement forts.

Vous ne pouvez pas non plus blâmer les joueurs de vouloir jouer. C’est leur gagne-pain et sans jeux, leur salaire est réduit de 75%. Ce qui est anormal, c’est le sentiment artificiel d’un plus grand bien placé à leur retour. C’est comme si ces athlètes bien payés font un service public, plutôt que de gagner leur vie en jouant.

La clameur pour restaurer la LNR a poussé le jeu à un niveau bien au-delà de sa véritable importance. On nous dit à plusieurs reprises que les gens ont besoin d’une ligue de rugby dans leur vie dans une période aussi difficile; bien qu’il y ait un grain de vérité là-dedans, c’est certainement un élément de «désir» plutôt qu’un «besoin». Ce sera génial d’avoir du footy back, mais pas indispensable.

Vous ne pouvez pas non plus entièrement reprocher aux patrons de la LNR – principalement Peter V’landys – d’avoir agité dur pour le retour du jeu. C’est son travail, surtout lorsque la ligue de rugby fait face à une ruine financière. Il plaide avec force pour son côté de l’argument et on ne lui a pas dit «non».

C’est très bien. Mais à un moment donné, l’ambition doit être tempérée par la responsabilité envers le vrai bien commun: la santé publique. Le LNR était déjà l’une des dernières grandes organisations sportives au monde à fermer en raison de la pandémie de coronavirus.

Et si la saison de la ligue de rugby relancée contribuait à un autre pic dans les cas de COVID-19; que ce soit directement, par le biais de joueurs attrapant le virus, ou en envoyant le message aux fans que la nécessité du verrouillage diminue et n’a pas besoin de s’appliquer à des choses comme footy?

Comme Channel Nine l’a dit sans ambages, dans une déclaration explosive ce mois-ci, la LNR a gaspillé une fortune en revenus. Plutôt que de se procurer des documents gouvernementaux, il aurait peut-être dû avoir un véritable coffre de guerre mis de côté pour ce type de catastrophe, lui permettant de surmonter la tempête plutôt que de chercher un retour désespéré.

Le jeu se considère comme trop gros pour échouer, malgré sa mauvaise gestion des fonds, et peut pourtant sortir de ce raclage à mort avec cette opinion intacte. Si, c’est-à-dire, ses joueurs lui permettent d’atteindre la ligne de départ.

Latrell Mitchell et Josh Addo-Carr s’excusent sur les réseaux sociaux. (Instagram)

Un thème récurrent du privilège est que les privilégiés n’ont jamais pleinement apprécié à quel point ils sont aisés et qu’ils vivent selon des règles différentes. Cela explique peut-être pourquoi Latrell Mitchell, Josh Addo-Carr et Nathan Cleary sont devenus des voyous, mettant en danger la relance de la LNR.

Mitchell et Addo-Carr ne pensaient clairement pas que les lois de la distanciation sociale devaient s’appliquer à leur voyage de camping. Ni Nathan Cleary, qui semble avoir aggravé l’erreur d’un rassemblement impromptu d’Anzac Day chez lui en falsifiant les détails.

La partie effrayante est que ce sont trois joueurs que la plupart qualifieraient de personnalités modestes selon les normes de la LNR. C’est ce qui se passe dans le jeu moderne, où les meilleurs jeunes joueurs ne connaissent jamais la vie en dehors des limites de la bulle des pieds.

Comme le souligne Phil Gould, le cadeau était les publications sur les réseaux sociaux. Même en faisant quelque chose de clairement faux, les joueurs ont créé du contenu Instagram, ignorant qu’ils pourraient être tenus pour responsables.

Leurs actions n’étaient pas aussi malveillantes que inconscientes. Tout privilège, aucune responsabilité. L’énigme de Cleary de savoir s’il aurait dû fermer sa porte à cinq femmes n’était pas un problème rencontré par ses fans.

« Donc, au cas où tu ne vas pas me rattraper, ça y est, » dit Gould sur son Large monde du sport Podcast, Six tacles avec Gus.

« C’est tout simplement ridicule. Je n’ai pas cette mentalité, mais elle est tellement ancrée dans la jeunesse d’aujourd’hui.

« Ils paient la pénalité pour cela. Malheureusement, notre jeu en paie la pénalité. Les fans paient la pénalité pour cela.

« Notre jeu a rendu tout à fait évident que nous devons jouer pour survivre. C’est pourquoi ils demandent une dispense spéciale des gouvernements, tous les gouvernements, pour remettre notre jeu sur la route, ce qui est un privilège spécial et au-dessus de ce que la communauté peut avoir. «

Nathan Cleary avec un groupe de femmes à son domicile le jour de l’Anzac. (Neuf)

Mais encore une fois, l’existence charmée des joueurs persiste. Mitchell, Addo-Carr et Cleary mettent en danger toute la saison, et avec elle l’existence même de la ligue de rugby, mais ils ne manqueront pas un seul match sous leur punition. Ce n’était pas dissuasif.

Et fidèle à la forme NRL, c’était incohérent. À quel point l’incident du chien de la journée australienne de Mitchell Pearce – pour lequel il a écopé d’une amende de 125 000 $ (50 000 $ avec sursis) et d’une interdiction de huit semaines – est-il insignifiant? C’était un exemple rare du jeu utilisant une force excessive contre un joueur et il a choisi une bataille particulière.

Oui, le trio de lock-out a également été condamné à une amende par la LNR, une pénalité qui ne se produirait pas avec un employeur régulier. Mais la punition pour ne pas répondre aux normes plus élevées attendues d’un modèle communautaire est presque un seul inconvénient dans le contrat social d’un joueur de ligue de rugby. Cela devrait parfaitement correspondre à la perception selon laquelle ils appartiennent à une classe supérieure, mais c’est une gêne qui en a mordu beaucoup.

Si la LNR avait opté pour des interdictions, elle aurait pu se mettre dans la position d’interdire des dizaines de joueurs de plus si une série de violations de distanciation sociale se révélaient. Pourtant, les équipes de la LNR comptent 30 joueurs et seulement 17 s’affrontent chaque semaine; des interdictions de masse auraient pu être prononcées si elles avaient été nécessaires pour envoyer un message fort. Aucun joueur n’est plus gros que le jeu.

Mais les joueurs de ligue de rugby sont plus gros que votre être humain moyen. Cette vanité se manifeste même dans la façon dont ils sont parlés par opposition au «grand public».

Le capitaine du Melbourne Storm Cameron Smith. (Getty)

Le premier joueur de la LNR, Cameron Smith, a essayé de le dire dès le départ: « Ce truc est plus grand que la ligue de rugby. » Il a été attaqué pour avoir envoyé ce message. C’était du pur bon sens, mais il n’était pas partagé par beaucoup dans le jeu.

Le privilège prend de nombreuses formes. La critique de Smith était qu’il parlait d’une position de privilège; après avoir fait fortune grâce au jeu, il était le mieux équipé pour supporter toute perte de revenus importante.

Il y a une certaine validité à ce point, bien que Smith ait été une voix de la raison tout au long du processus, réprimant également l’idée d’isoler les joueurs de leurs familles pendant de longues périodes. Il a une peau majeure dans cette décision; c’est probablement sa dernière saison, son dernier gros chèque de paie en tant que joueur. Il a plaidé pour des décisions rationnelles et a été une voix solitaire.

Quoi qu’il en soit, nous allons avoir le retour de la LNR le mois prochain. Les administrateurs de la ligue de rugby ont déplacé le ciel, la terre et un virus mortel pour y arriver, cimentant le complexe de droits du code et celui de nombreux joueurs dans le processus.