Actualités NRL | Le plafond salarial restera à 9,9 millions de dollars pour la saison 2021, selon Peter V’landys

Le plafond salarial de la LNR devrait rester à 9,9 millions de dollars pour la saison prochaine, a déclaré le président de la Commission ARL, Peter V’landys.

Malgré la crainte que les gros salaires pourraient être réduits à la suite de la crise des coronavirus, V’landys a déclaré Le Sunday Mail qu’ils devraient être maintenus grâce à un nouvel accord de diffusion.

L’accord avec Nine et Fox Sports sera finalisé dans les prochains jours et devrait permettre aux joueurs d’éviter toute baisse de salaire, ce qui signifie que les termes des contrats existants peuvent être respectés pour la saison prochaine et au-delà.

« J’ai l’intention de maintenir le plafond salarial exactement là où il se trouve », a déclaré V’landys. Le Sunday Mail.

« La Commission ARL en tant que conseil d’administration prendra la décision finale à ce sujet (le plafond salarial pour 2021), mais mon opinion personnelle est que le plafond salarial restera aux niveaux actuels.

Le président de l’ARLC, Peter V’landys. (AAP)

«Je dois examiner les modèles financiers finaux, mais je suis satisfait de l’accord de diffusion que nous avons conclu et j’espère que nous aurons suffisamment de fonds pour maintenir intact le plafond salarial de la LNR.

« Je vais faire de mon mieux pour que les joueurs obtiennent l’argent qu’ils méritent l’année prochaine.

« Écoutez, vous ne savez jamais ce qui se passe au coin de la rue, mais dans mon esprit, il n’y aura pas de réduction du plafond salarial.

« Je me suis engagé auprès des joueurs de la LNR à faire de mon mieux pour que leurs contrats continuent de progresser et cela reste mon objectif. »

Des joueurs tels que Cameron Smith, Daly Cherry-Evans, Jason Taumalolo et Ben Hunt font partie de ceux qui gagnent 1 million de dollars par saison. On craignait que la fermeture du coronavirus n’entraîne la fin de salaires aussi riches à l’avenir.