Actualités NRL | La communauté est plus sûre lorsque les joueurs sous contrôle de la LNR, selon Peter V’landys

Le président de l’ARLC, Peter V’landys, insiste sur le fait qu’il fait confiance aux joueurs de la LNR avec des règles d’isolement alors que la compétition tente une relance difficile.

Et il dit que la communauté sera en fait un endroit plus sûr une fois que les joueurs seront de retour et soumis aux mesures de biosécurité extrêmes de la ligue.

Les violations flagrantes de la loi sur la distanciation sociale par les joueurs vedettes Latrell Mitchell, Josh Addo-Carr et Nathan Cleary ont brouillé les tentatives de la LNR de redémarrer le 28 mai.

Les patrons de la ligue comptent sur 480 joueurs pour se conformer aux directives strictes de comportement de la LNR pour relancer le jeu, en plus des règles gouvernementales existantes, présentant le sport avec un défi tout-puissant.

V’landys a dit Dimanche des sports qu’il croyait que les joueurs apprendraient une leçon de Mitchell, Addo-Carr et Cleary, qui ont écopé des amendes et d’une suspension d’un match suspendue.

Le président de l’ARLC, Peter V’landys, et l’ancien directeur général de la NRL, Todd Greenberg, après la fermeture de la NRL. (AAP)

« Nous devons faire confiance à nos joueurs, mais j’ai confiance en eux », a déclaré V’landys.

« Je pense que nous réalisons l’importance. Non seulement ils affectent eux-mêmes, mais ils affectent les 485 collègues et le jeu lui-même.

« S’ils font quelque chose de mal, ils mettent en danger tout le jeu. Les conséquences sont immenses. »

V’landys a déclaré que le retour de la LNR était un pari, mais qui pourrait en fait avoir un intérêt public, plutôt que de présenter un danger.

« Je suis dans l’industrie des courses, donc je parie tous les jours. C’est un pari », a déclaré V’landys.

« Il s’agit d’une analyse des risques et nous avons entrepris l’une des plus grandes analyses de risques. C’est une chance sur 10 000 qu’ils attrapent le virus.

« Je n’écarte en aucune façon l’importance du coronavirus. Mais il y a une chance sur 10 000 que vous pourriez mourir d’un accident de voiture. Un joueur, il y a une chance sur 10 millions qu’il puisse mourir du coronavirus.

« L’analyse des risques, nous mettons toujours les joueurs en premier et la communauté en premier.

« Nos joueurs seront plus en sécurité grâce à nos mesures de biosécurité [than] ils le seraient si nous les laissions dans la communauté normale. Il y a une chance sur 1000 [of getting COVID-19] dans la communauté normale, une chance sur 10 000 s’ils respectent nos mesures de biosécurité. Nous protégeons donc la communauté en ayant nos joueurs dans nos conditions.

« Ce n’est pas parce qu’ils transgressent qu’ils vont nécessairement attraper le virus, car le taux d’infection par le virus en ce moment est extrêmement bas. Ils devraient être dans un très mauvais endroit pour qu’ils puissent l’attraper. »

Coronavirus: le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles-du-Sud affirme que l’équipe du LNR ne recevra pas de «traitement spécial»

V’landys a déclaré que les joueurs de la LNR étaient déterminés à reprendre la compétition, malgré un différend salarial qui pourrait retarder la reprise prévue de l’entraînement lundi. La LNR tente de finaliser de nouveaux accords commerciaux avec ses diffuseurs, Channel Nine et Fox Sports, et les joueurs veulent des éclaircissements sur ce qui arrivera aux salaires.

V’landys a déclaré qu’une réunion avec des joueurs vendredi avait permis une trêve.

« Ce sont des êtres humains normaux, comme le reste d’entre nous », a déclaré V’landys.

« Ils ont des hypothèques, ils ont des dépenses, ils ont du stress et ils avaient besoin de sécurité à ce sujet. Nous l’avons fourni. »

V’landys a nié que la LNR ait été déterminée à battre l’AFL en retournant à l’action en verrouillant le redémarrage du 28 mai.