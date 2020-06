Actualités NRL | La chronique de Paul Gallen, les Broncos de Brisbane, faute d’avoir été si inexpérimentés

Le grand NRL PAUL GALLEN écrit exclusivement pour Wide World of Sports et apparaîtra sur Nine’s 100% FOOTY lundi soir, discutant des grands problèmes du jeu aux côtés de Phil Gould et James Bracey. Regardez à partir de 22h20 AEST!

Si les Broncos gardent ce groupe de joueurs ensemble, je ne doute pas qu’ils finiront par réussir. Il y a tellement de jeunes talents dans ce club.

La grande question est, combien de temps sont-ils prêts à supporter ce qui se passe maintenant? Combien de scores supplémentaires seront nécessaires avant que le club et les fans commencent à perdre confiance?

Ils misent évidemment sur les jeunes, mais cela signifie l’inexpérience. Avec l’inexpérience vient l’incohérence et parfois un manque de résilience, ce que nous avons vu la semaine dernière lors de cette défaite 59-0 contre les Coqs.

Peut-être n’était-il pas apprécié à l’époque quelle perte énorme Matt Gillett était pour les Broncos. Ayant été forcé de prendre sa retraite à la suite de blessures à seulement 31 ans l’année dernière, il était le type de vieux tête dure que l’équipe manque actuellement.

Mais si le perdre n’était pas la faute de Brisbane, qu’en est-il des autres?

La star des Broncos de Brisbane, Matt Gillett, a pris sa retraite de la ligue de rugby l’an dernier. (Getty)

Josh McGuire (C) et Andrew McCullough (R) ne sont plus avec les Broncos. (Getty)

Andrew McCullough, avec 260 matchs à son actif, ils se sont débarrassés de lui. Kodi Nikorima avait près de 100 matchs à son actif – ils se sont débarrassés de lui. Josh McGuire, un joueur d’origine et de test qui avait joué près de 200 matchs pour le club – ils se sont débarrassés de lui.

Il y a trois joueurs vraiment expérimentés qu’ils ont lâchés, plus Gillett au sommet; un autre vétéran d’Origine et Test.

Nous parlons du manque d’expérience de Brisbane, mais la majorité de cela est la faute des Broncos. C’était leur décision de se débarrasser de ces joueurs.

À la fin de la journée, nous parlons ici de première année. L’inexpérience n’est pas une excuse une fois que vous avez franchi cette ligne blanche.

Tout le monde sait que les Broncos sont inexpérimentés, mais nous parlons de la LNR, pas d’une concurrence de deuxième niveau. C’est l’élite de l’élite et ces joueurs devraient faire un travail.

La défense de Brisbane l’autre soir contre les Coqs n’était pas à la hauteur. Lorsque vous regardez ce que ce club a à sa disposition – tout l’argent du monde, toutes les installations, la crème de la crème des talents juniors du Queensland – une perte historique comme celle-ci n’est pas suffisante.

Les joueurs des Broncos se réunissent après avoir concédé un essai lors de leur défaite de 59-0 contre les Roosters. (AAP)

Anthony Seibold y a un contrat de cinq à six ans. S’il est en mesure de conclure ce contrat, je vois encore de bons temps devant lui et les Broncos.

Regardez ce que Newcastle fait en ce moment. Ce que les Chevaliers ont vécu au cours des cinq dernières années aurait été très difficile pour eux; trois cuillères en bois consécutives, et la façon dont ils ont quitté la compétition l’année dernière était vraiment ordinaire.

Bien que seulement quatre manches dans cette saison, ils semblent maintenant aller assez bien. À travers ces moments difficiles, les Chevaliers développaient de jeunes joueurs comme Lachlan Fitzgibbon, Mitch Barnett, les frères Saifiti et Sione Matautia.

Le talent dont dispose Brisbane, par rapport à Newcastle, est la craie et le fromage.

Les Broncos ont Tevita Pangai Jr, Joe Ofahengaue, Payne Haas, David Fifita, Tom Flegler… la liste est interminable. Ils ont beaucoup plus de talents avec lesquels travailler que Newcastle.

Il s’agit simplement de gérer cette douleur à court terme. Est-ce que ce sera trop pour l’entraîneur de garder son travail s’il continue comme ça? Est-ce trop pour ce jeune groupe de jouer de rester ensemble?

Payne Haas prend une charge pour Brisbane contre les Bulldogs. (Getty)

Les problèmes de Brisbane ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain et ils jouent plutôt bien à Manly cette semaine.

Leur attitude doit s’améliorer, pour commencer.

J’ai été vraiment déçu pour les fans des Broncos que les joueurs n’aient pas été devant les médias après la défaite de Roosters. Je pense que les fans veulent voir sur le visage des joueurs à quel point ils sont blessés, car les fans ont clairement été blessés par ce résultat. Pour qu’ils ne voient pas cette douleur, je peux comprendre leur frustration.

Une perte jeudi soir, puis il n’y a eu aucune correspondance d’un joueur jusqu’à dimanche lorsque Matt Lodge s’est exprimé. Lodge a fait ce qu’il fallait en intensifiant, mais je pensais que ce retard montrait où en étaient les Broncos en ce moment. Le manque de leadership dans le club et dans le groupe de jeu.

Ce manque de leadership se manifeste sur le terrain. Quand les choses tournent mal, ils n’ont personne pour calmer le camp. « Passons en revue nos sets, pompons cinq pistes au milieu, Brodie Croft passe au-dessus de la ligne de touche et entrons dans une lutte de bras. Allons ensemble avec l’opposition et entrons dans le vif ».

Ils ne semblent pas faire ça. C’est tout ou rien.

Quand ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont si jeunes, puissants et athlétiques que lorsque les choses vont bien pour eux, ils peuvent accumuler des points dans n’importe quelle équipe.

Mais quand les choses vont mal, ils perdent totalement leur chemin.

Ben Te’o en action pour le Queensland pendant l’État d’origine en 2014. (Sydney Morning Herald)

Ben Te’o vous aidera, mais peut-être pas tant sur le terrain au départ. Il faudra quelques semaines pour s’y mettre correctement et est généralement un joueur de pointe, où Brisbane semble manquer de leadership au milieu.

Mais son souci du détail à l’entraînement, en tant que mec qui existe depuis longtemps, devrait aider les jeunes. J’espère qu’il sera bon pour eux et nous verrons ces avantages sur le terrain.

Dans tous ces châtiments et tristesse, je ne suis pas prêt à les radier du classement des huit premiers.

Ils sont 2-2, faisant mieux que certains autres clubs, avec Pangai Jr, Fifita et Kotoni Staggs pour revenir. Ces joueurs feront la différence.

Je ne doute pas qu’ils mettront des points sur les équipes, étant donné le talent qu’ils ont, mais le faire de manière cohérente est toujours le problème avec les jeunes mecs. Lorsque vous avez une équipe pleine de jeunes mecs et aucune vraie vieille tête là-bas, cela peut devenir difficile.

Attaquant viril Jake Trbojevic. (Getty)

Si vous aviez un chèque en blanc et aucun plafond salarial, Jake Trbojevic serait le joueur idéal à ajouter à ce pack de Broncos.

Non seulement il est un attaquant expérimenté, il est un modèle à court terme, étant donné qu’il n’est pas beaucoup plus âgé que certaines des jeunes stars de Brisbane.

Il sait juste comment le faire sur le terrain. Il a une solide éthique de travail à l’entraînement, est une personne formidable et un leader naturel. Il est ce à quoi vous devriez aspirer en tant que joueur.

Cela arrivera pour les Broncos. C’est une période de construction de personnage qui ne devrait pas causer de dommages à long terme. Des temps meilleurs pourraient survenir dès l’année prochaine, lorsque ces jeunes joueurs auront encore 20 matchs d’expérience.

Mais combien d’autres de ces résultats d’éclatement verrons-nous? J’espère qu’il n’y en a pas beaucoup – je sais que ce n’est pas agréable d’avoir à supporter ce type de critique et c’est dix fois là-haut, étant une ville à une équipe.

L’entraîneur de Brisbane Anthony Seibold après la défaite de 59-0 contre les Roosters. (AAP)

LUNE DE MIEL TERMINEE POUR LA REGLE SIX-AGAIN

Ligue de rugby classique – la période de lune de miel pour la règle des six à nouveau a duré une semaine.

Je suis un grand fan du système à un arbitre et je pense que le foot a été incroyable jusqu’à présent, mais en seulement la deuxième semaine d’un arbitre et de six à nouveau, Des Hasler et Stephen Kearney ont soulevé des problèmes légitimes avec cela.

La plupart des règles de la ligue de rugby sont assez noires et blanches. Si quelqu’un est hors-jeu, il est hors-jeu. C’est quelqu’un devant le botteur, ils sont devant le botteur. S’ils ont dépouillé une balle, ils ont dépouillé une balle.

Cette nouvelle règle, comme je l’ai dit dès le premier jour, donne beaucoup plus de discrétion à l’arbitre. Combien de décisions à six reprises l’arbitre prend-il avant de sanctionner ou d’envoyer quelqu’un au péché?

Nous ne connaissons pas encore vraiment la réponse à cela. Je ne suis pas sûr non plus que les arbitres le fassent.

Je peux comprendre pourquoi les questions viennent des entraîneurs. Je comprends que ces équipes – Manly et les Warriors – ont toutes deux perdu, mais je crois toujours que ce sont des questions justes.

L’autre chose avec six-again est que les arbitres, car cela n’arrête pas le jeu contrairement à une pénalité, sont peut-être un peu plus enclins à se réjouir des appels. Quelle est la latitude dont disposent actuellement les joueurs pour maintenir les plaqués et cela peut-il être appliqué de manière cohérente?

Aussi heureux que nous ayons été jusqu’à présent avec la qualité du football, il peut prendre quelques semaines aux arbitres pour nous donner des réponses à ces questions.