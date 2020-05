Actualités NRL | John Bateman sur un «faux tweet» à propos du PDG de Canberra Raiders Don Furner

John Bateman a parlé d’un faux piratage de tweet élaboré qui donnait l’impression qu’il avait critiqué le directeur général de Canberra Raiders, Don Furner.

L’attaquant du Test de l’Angleterre semble peu susceptible d’être avec les Raiders la saison prochaine en raison de contraintes de plafond salarial. Il gagne actuellement environ 600 000 $ par saison, mais pense qu’il pourrait obtenir 800 000 $ d’un autre club, les Bulldogs et les Dragons étant présentés comme des prétendants.

Bateman a nié avec véhémence la demande de libération, bien qu’il ait désormais la permission de négocier avec d’autres clubs. Il a critiqué le journaliste de Fox Sports James Hooper au sujet de la demande de libération et a semblé tirer sur Furner ce week-end.

Un post attribué au compte Twitter vérifié de John Bateman, mais déclaré faux par le joueur. (Twitter)

« Je jure que ce n’était pas moi. Je n’ai aucune idée d’où cela vient. Quelqu’un a essayé de me mettre en place », a déclaré Bateman The Daily Telegraph du poste ci-dessus.

«J’ai même cherché sur Google« comment faire un faux tweet »quand on m’a porté à mon attention pour savoir comment cela pouvait arriver. Je n’ai jamais rien dit de tel à propos de Don. Je l’aime bien.

Les attaquants des Canberra Raiders, John Bateman. (Getty)

Bateman a déclaré que son premier choix était de rester avec les Raiders, mais cela semblait peu probable en raison des récentes améliorations pour les autres joueurs; dont Jack Wighton, Jarrod Croker et Nick Cotric.

L’homme de 26 ans a déclaré qu’il avait l’intention de conclure un accord à long terme pour plus d’argent pour subvenir aux besoins de sa fille. Il a une clause de renégociation pour la fin de chaque saison dans son contrat actuel.

« Je pensais avoir eu une très bonne année l’année dernière et Canberra a dit: » Ouais, tu t’es plutôt bien passé, mais nous n’avons pas vraiment grand-chose pour toi en 2021 « », a déclaré Bateman. Le Sydney Morning Herald.

« En 2022, ils n’avaient rien. Si je prolonge, je veux prolonger quatre ans. Je veux rester ici. C’est là que je veux être. J’ai la moitié de l’Angleterre ici qui joue avec moi. C’est une maison Canberra a dit qu’ils pourraient peut-être m’accorder un contrat pour 2022 si j’attends de voir ce qui se passe, mais pour être honnête avec vous, je voulais la sécurité dans mon travail.

« Qui a dit que j’allais avoir aussi bien qu’une année que j’avais l’année dernière en 2020 et 2021? Qui a dit que nous n’atteindrions pas 2022 et ils disent » bon, il n’est plus bon « . Les gens ne voient pas ce côté de celui-ci. «