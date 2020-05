Actualités NRL | George Williams loué par Ricky Stuart, les Raiders battent Storm

L’importation anglaise George Williams a montré des nuances de son entraîneur de Canberra Ricky Stuart avec une performance vedette dans la victoire choc de son équipe 22-6 contre Melbourne.

Lors de son troisième match dans la LNR et de sa première visite à AAMI Park, Williams a mis en place deux brillants essais en première mi-temps alors que les visiteurs couraient le Storm en lambeaux.

En plus des passes décisives, il a terminé le match avec six points sur 66 mètres, trois bustes de tacle et un saut de ligne.

Il a également croisé Ryan Papenhuyzen dans un énorme tacle qui a mis le défenseur de Melbourne sur le dos.

Le demi-arrière des Raiders George Williams fait une pause contre le Storm. (Getty)

Grand Raiders pendant ses 10 ans au club, Stuart faisait partie de l’équipe qui a remporté trois premiers postes en 1989, 1990 et 1994 et a été finaliste en 1991.

Il a également disputé 14 matchs dans l’État d’origine pour la Nouvelle-Galles du Sud et neuf tests avec les Kangourous.

L’international anglais Williams est encore loin de ce record mais a impressionné son entraîneur par sa performance.

« J’étais très content de George », a déclaré Stuart.

« La combinaison de George et Jack (Wighton) est quelque chose qui, avec Josh (Hodgson), fait partie intégrante de notre équipe.

« Ils sont un gros rouage dans tout notre plan de match et George, pour son troisième match et une grosse pause depuis ses deux derniers matchs, la façon dont il a pris le match était un excellent exemple du joueur qu’il est. »

« Et il ne fera que s’améliorer – c’est un merveilleux footballeur. »

Stuart a déclaré que le style ad lib de Williams signifiait qu’il cadrait parfaitement avec la façon dont les Raiders, qui sont les favoris de la Premiership, voulaient jouer le jeu.

Alors que les Raiders sont maintenant 3-0 pour commencer la saison, Stuart était mécontent de leur performance en deuxième mi-temps et a déclaré que le Storm les a flattés avec leur propre mauvaise performance.

Il a dit que son équipe avait fait des « choix stupides » en attaque.

Mais il a salué leur effort défensif, limitant un Melbourne secoué à un seul essai.

« J’étais très fier de l’effort défensif et de les avoir maintenus à zéro en seconde période, mais ils nous ont vraiment aidés avec tant d’erreurs », a déclaré Stuart.

« Nous étions très durs et si nous n’avions pas ce courage et cette détermination ce soir, notre match n’allait pas nous rapporter la victoire, le grain que nous avons montré était le facteur révélateur. »

©AAP2020