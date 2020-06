Actualités NRL | Colonne Paul Gallen, près de la moitié des entraîneurs de la ligue risquent d’être licenciés

NRL great PAUL GALLEN écrit exclusivement pour Wide World of Sports et apparaîtra sur Nine’s 100 FOOTY% lundi soir, discutant des grands problèmes de la ligue de rugby aux côtés de Phil Gould et James Bracey. Regardez à partir de 22h25 AEST!

La décision des Warriors de limoger Stephen Kearney a été difficile – mais si vous regardez le déroulement de cette saison de la LNR, de nombreux autres entraîneurs risquent de le rejoindre.

L’écart actuel entre le niveau des équipes et la qualité des matchs en fonction des joueurs est incroyable.

Le jeu Roosters-Eels était incroyable, un niveau de footy extrêmement élevé. Ensuite, nous avons eu des jeux comme Titans vs Dragons, qui ressemblaient parfois à A-grade.

Je ne sais pas exactement ce qui a causé la différence entre les meilleures équipes et les équipes les plus faibles. Mais je sais que la ligue de rugby est une entreprise axée sur les résultats et si vous ne gagnez pas, vous êtes rapidement sous pression.

Stephen Kearney vendredi, alors que son équipe Warriors a été battue par les Rabbitohs. (AAP)

Nous avons déjà entendu parler des entraîneurs des Cowboys, Dragons, Broncos, Bulldogs, Titans et Sharks, et maintenant les Warriors ont fait un pas.

Justin Holbrook n’est nouveau que sur la Gold Coast, donc il n’est probablement pas encore trop sous pression, mais presque tous les huit derniers ont un certain niveau de contrôle sur l’avenir de leur entraîneur.

Nous savons tous que c’est une année étrange avec tout ce qui se passe, mais la façon dont certaines équipes sont revenues de l’arrêt a été la craie et le fromage.

L’excuse de remise en forme du match a presque disparu, maintenant que nous en sommes à quatre matchs. Pourtant, de la même manière, certains de ces joueurs du bas subissent des blessures et les joueurs qui viennent en remplacement ne jouent pas au football autrement, en raison de l’absence de la NSW et de la Queensland Cup; certains gars n’ont pas joué depuis des mois.

Les meilleurs côtés, en particulier ceux qui sont capables de garder leur meilleur 17-20 sur le parc, dépassent déjà le peloton. C’est une révélation en ce moment et les entraîneurs avec des équipes perdantes sont sous la pompe. Stephen Kearney a été limogé avec un dossier de 2-2 après l’arrêt.

Je suis soucieux d’être respectueux envers les Warriors, car ce club a fait des choses incroyables pour se rendre en Australie et jouer dans la LNR, ce qui nous a permis de continuer la compétition.

Mais est-ce que quelqu’un en attendait vraiment trop cette année? Je ne pense pas que quiconque s’attende à ce qu’ils soient près des huit premiers.

La façon dont ils sont revenus après l’arrêt a été OK. Il y a trois semaines, ils ont joué un match presque sans faille contre les Dragons, en termes de réalisations.

Ils ont battu les Cowboys il y a un peu plus d’une semaine. Ils avaient raison dans leur match de week-end contre South Sydney jusqu’à ce que ça explose, mais je suppose que c’est le problème avec les Warriors; ils n’ont juste aucune résolution de ce côté.

Le fait que Kearney ait dû quitter sa famille et ses amis pendant huit semaines, qu’il ait enduré ces circonstances extrêmes pour préparer son équipe à vivre et à jouer dans un autre pays, ce fut une décision difficile. Celui que j’imagine aurait été difficile à prendre pour lui et ses joueurs.

Payten parle de la hache Kearney

Et il semblait sortir de nulle part. En général, vous entendez des rumeurs selon lesquelles les entraîneurs sont sous pression ou sur le point d’être licenciés, comme nous l’entendons actuellement sur plusieurs entraîneurs.

La sortie de Kearney n’est pas venue après les grondements des joueurs, soi-disant ne pas l’aimer ou ne pas aimer ce qui se passe au sein de l’équipe. Ils ont fait un haka impromptu pour lui en sortant et son entraîneur adjoint Todd Payten était presque en larmes, le décrivant comme une mort dans la famille.

C’était étrange pour moi.

Nous avons demandé au PDG de Warriors, Cameron George, Le Sunday Footy Show à propos d’un paiement déclaré de 2 millions de dollars, ce qui représente beaucoup d’argent dans ce climat où nous ne parlions que récemment des clubs qui se sont effondrés. Il avait les lèvres serrées; c’est leur affaire. Les Warriors sont un club privé et sont évidemment financièrement à l’aise avec ce qu’ils ont fait.

Encore une fois, cela prouve que les résultats comptent dans le LNR. Si vous ne gagnez pas, vous n’êtes pas en sécurité.

Le PDG de Warriors parle du limogeage de Kearney

Vous devez vous rappeler que la pression sur ces entraîneurs n’est pas seulement le résultat de ce qui se passe en ce moment, dans ces circonstances folles et sans précédent déclenchées par COVID-19. C’est toujours l’accumulation de ce qui s’est passé au cours des saisons précédentes, pas seulement ces jeux qui ont été si minutieusement examinés après l’arrêt.

Compte tenu de cela, je pense que l’examen de John Morris à Cronulla est un peu injuste. C’est un entraîneur de deuxième année qui vient de terminer une série de demi-finales l’an dernier.

Je suis un peu désolé aussi pour Dean Pay aux Bulldogs. Regardez les équipes de dimanche pour Canterbury vs Cronulla et il y a évidemment plus de qualité dans la liste des Sharks. Pay doit tirer le meilleur parti d’une liste avec juste une pincée de talent.

Les Cowboys sont en place depuis quelques années et sont clairement en train de baisser, avec leur alignement mince. J’ai suggéré qu’il était peut-être temps pour Paul Green de passer à autre chose, tout simplement parce que le nord du Queensland semble pouvoir utiliser un nouveau départ; Je pense toujours qu’il est un bon entraîneur et il a le premier titre de premier ministre de ce club pour le prouver.

Paul Green célèbre avec Johnathan Thurston après avoir remporté la grande finale de la LNR 2015. (Getty)

Comme les Cowboys, les Warriors, les Bulldogs et les Titans, les Dragons n’ont pas joué de finale depuis quelques années.

Paul McGregor a été informé qu’il n’avait qu’un mois pour changer les choses et St George Illawarra a répondu avec deux victoires consécutives; mais contre les requins et les titans. Leurs trois prochains matchs sont Roosters, Raiders, Manly.

Cela fait trois énormes semaines à venir et la question est, quel est un retour acceptable? Une note de passage pour les Dragons à venir cette saison aurait pu se situer en marge des huit premiers, remportant 50% des matchs.

Mary regarde toujours l’homme le plus sous pression, mais s’il y va ou non, c’est autre chose. Ils ne veulent clairement pas le payer s’ils peuvent l’éviter; les finances doivent être une grande considération dans ce climat.

Brisbane, quand on regarde la façon dont ils ont quitté les demi-finales l’année dernière et la façon dont ils ont commencé cette année, une grande partie de la pression sur Anthony Seibold est justifiée.

Il lui reste encore quelques années sur son contrat. Comme je l’ai écrit dans cette chronique auparavant, les Broncos se réaliseront sans aucun doute s’ils peuvent persister avec Seibold et ce jeune groupe de jeu; cela se résume simplement à la quantité de douleur à court terme qu’ils peuvent gérer avant d’être tentés de faire un changement.

L’entraîneur des Broncos Anthony Seibold après la défaite de son équipe 59-0 contre les Roosters. (Getty)

Michael Maguire chez Wests Tigers est intéressant, bien qu’il ne soit pas sous une pression évidente pour le moment avec son équipe neuvième à 3-3.

Il essaie de les transformer en un côté difficile. Même l’année où les Tigers ont remporté le concours, ils n’ont jamais eu cette culture difficile. Ils n’ont jamais vraiment été connus pour battre des victoires difficiles ou dominer physiquement des équipes, plus pour des victoires flashy où ils ont simplement marqué plus de points que l’autre côté.

Le coaching de Madge Maguire est une question de ténacité. Il veut étrangler les équipes, les battre. C’est ce qu’il a fait à South Sydney et cela leur a valu un poste de premier ministre.

La question avec ces entraîneurs au nez dur est toujours de savoir combien de temps ils peuvent durer dans un club. Aux Bunnies, il semblait s’épuiser sur les joueurs après six saisons.

Mais il n’en est qu’à sa deuxième saison chez Wests Tigers. Au départ, il doit obtenir une licence pour mettre en œuvre ses idées. Il ne devrait pas encore être mince.

Fuming: L’entraîneur des Wests Tigers Michael Maguire après que son équipe ait perdu contre les Gold Coast Titans. (Getty)

Je crois que l’ajout de ténacité doit être la meilleure voie à suivre. Les Tigers ont toujours eu des joueurs habiles et élégants avec compétence et finesse, mais n’ont jamais voulu mettre fin à un match.

C’est un problème avec lequel Maguire est toujours aux prises. C’est l’équipe qui est heureuse de marquer 34 points sur les Cowboys en première mi-temps, puis de concéder trois essais en sept minutes et de gagner seulement 36-20.

Madge aurait détesté ça. Il aurait préféré gagner 34-0, ne pas marquer du tout en deuxième mi-temps tout en dominant la défensive.

Ne pas jouer Benji Marshall, un joueur aussi âgé et renommé, était une énorme déclaration. Il a dit aux autres joueurs: « À moins que vous ne fassiez ce que je veux, à moins que vous ne soyez prêt à jouer comme je veux jouer, je ne vais pas vous avoir sur le côté ».

Je ne suis pas sûr que ce soit même un cas où Benji ne faisait pas ça. Benji a servi de leçon de Madge à d’autres joueurs.