Actualités NRL | Colonne Paul Gallen, 10 jeunes joueurs qui peuvent être des grands de la LNR

Large monde du sport a compilé une liste des 50 meilleurs joueurs de l’ère NRL et elle remonte à des gars comme Glenn Lazarus, qui a pris sa retraite en 1999 après avoir remporté un poste de premier ministre avec un troisième club.

C’est une norme élevée. Pour être un joueur générationnel, il faut être un très bon joueur pendant très longtemps. Dix ans et plus.

Vous voyez que beaucoup de gars ont des saisons en petits groupes, ou deux ou trois bonnes années. Mais pour être considéré comme un acteur générationnel, c’est l’excellence constante sur le long terme.

Voici 10 jeunes gars qui, je crois, peuvent devenir des joueurs générationnels.

Certains sont spéculatifs, comme Bradman Best, Bronson Xerri et Thomas Flegler. D’autres, comme Tom Trbojevic, se sentent déjà comme des choses sûres.

Mon seuil est inférieur à 25 ans. Cela laisse de côté des gars comme Cameron Munster, qui s’est déjà imposé comme une star du jeu.

Le défi de Munster consistera simplement à garder la tête vissée tout au long de sa carrière, étant donné qu’il est connu comme un enfant sauvage. Le ciel est la limite pour lui. Il a déjà fait beaucoup et c’est un grand joueur.

Voici les joueurs de moins de 25 ans qui pourraient bien mériter une place dans cette liste des 50 meilleurs au terme de leur carrière.

Les Rabbitohs verrouillent Cameron Murray (R). (Getty)

CAMERON MURRAY

Cam est un grand joueur. Il l’a déjà prouvé, jouant pour la Nouvelle-Galles du Sud et ayant également fait ses débuts au Test l’année dernière.

Il a une grande éthique de travail, en plus d’être une sorte de gars poli pour un jeune ligue. C’est peut-être le contexte syndical!

Cam parle et présente très bien en plus d’être un excellent joueur. Il est le package complet et je suis content qu’il soit maintenant un champion.

Il a beaucoup d’habileté, il est dur et s’il maintient la trajectoire sur laquelle il a été au cours des deux dernières années, alors il sera certainement un joueur générationnel.

Encore âgé de seulement 22 ans, il a déjà accompli beaucoup de choses et il en reste encore beaucoup devant lui.

Les Broncos soutiennent Payne Haas. (Getty)

PAYNE HAAS

Payne Haas, 20 ans, est un talent aussi spécial que je l’ai vu. Ce n’est pas seulement sa taille, c’est son moteur et son agilité.

L’agilité est ce qui le distingue vraiment. Tout le monde est assez rapide ces jours-ci, tous vos gros gars sont assez forts et puissants, mais son jeu de jambes est quelque chose que je n’ai tout simplement pas vu sur un gars aussi gros.

J’espère qu’il pourra maintenir cela tout au long de sa carrière. Malheureusement, les grands jeunes perdent parfois de l’agilité lorsque leur corps se remplit.

La prochaine chose que Payne doit ajouter à son jeu est un déchargement et une passe. Ils ne feront que le rendre plus dangereux et lui donneront plus d’opportunités individuelles.

Il a eu un avant-goût d’Origin Footy avec NSW l’année dernière à seulement 19 ans et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu’il ait été abandonné après le premier match. Parfois, lorsque vous obtenez ce poste tôt, vous pouvez le prendre pour acquis et ne pas travailler aussi dur.

Payne semble être un gars équilibré, alors j’espère qu’il travaille son dos pour regagner cet endroit et le début de revers ne fait qu’aider sa carrière.

Le rameur des Broncos, David Fifita. (Getty)

DAVID FIFITA

Dave, qui n’a que 20 ans, est un joueur unique qui me rappelle un peu Jason Taumalolo, qui a également commencé sa carrière en tant que rameur de bord.

Je pense qu’il est en fait mieux à bout que Taumalolo. Il a juste cette vitesse et cette puissance sur lui où il ne peut pas se passer grand-chose dans un jeu et il peut simplement le casser tout seul.

C’est un talent spécial. Nous avons vu un excellent exemple avec l’essai qu’il a marqué plus tôt cette année; il ne se passait pas grand-chose, il a lancé le ballon à 35 mètres de sa propre ligne d’essai, il a franchi la ligne, contourné Valentine Holmes et marqué.

Ce type de capacité, la vitesse et l’agilité, est rare chez un si grand homme. Fifita doit jouer entre 110kg et 120kg, je pense.

La façon dont Brisbane le joue en ce moment, assis sur le bord plutôt que de faire 20 coups sûrs un jeu comme Payne Hass, sera bénéfique pour sa longévité. Je peux vous dire que vous feriez mieux de gagner 60 m d’essais plutôt que de faire 20 coups sûrs!

Mais lorsque vous vieillissez, que vous grandissez et que vous vous épaississez naturellement, surtout avec tous les poids que les joueurs font de nos jours, il est peut-être inévitable qu’il finisse par jouer au milieu comme Taumalolo. Il aura juste besoin de travailler sur son moteur pour émuler la charge de travail.

Quant à son futur contrat, les Broncos ne perdent pas les joueurs qu’ils veulent vraiment garder. Ils trouveront un moyen de le garder.

Centre des requins Bronson Xerri (3). (AAP)

BRONSON XERRI

Bronson, 19 ans, est présenté comme l’un des meilleurs juniors à venir et il a de la vitesse à brûler.

J’ai parlé à Kyle Flanagan, parce que lui et Bronson s’entraînent à la vitesse avec Roger Fabri. Ils estiment que Bronson est plus rapide que The Fox, Josh Addo-Carr, qui est un rap juste.

Nous avons déjà vu un aperçu de sa capacité de marquer au niveau NRL. Son défi, comme avec la plupart des jeunes joueurs, est simplement de maintenir la solide éthique de travail qui produit ces résultats.

Bronson a concouru pour une place aux côtés de noms comme Josh Morris et Josh Dugan, mais les Sharks devaient encore trouver un moyen de le jouer. Lorsqu’il a eu des opportunités, il les a saisies, que ce soit du côté droit ou gauche du terrain.

Il mérite amplement sa place dans la LNR. C’est à lui de perdre et je n’ai aucun doute qu’il est assez bon pour le garder.

Melbourne Storm hooker Brandon Smith. (Getty)

BRANDON SMITH

Brandon Smith est mon joueur préféré actuel. Il est incroyable.

Hooker, back-row … partout où vous voulez le mettre, il fait le travail. Je pense qu’il ferait la ligne de départ dans 90% des équipes de la LNR et qu’il serait également le talonneur de départ dans de nombreuses équipes.

Il ne le fait pas à Melbourne, bien sûr, car il est coincé derrière probablement le plus grand joueur du jeu jamais vu à Cameron Smith. Il attend juste son heure.

En fait, je ne lui ai jamais demandé quelle était sa position préférée et j’aimerais savoir. Il est tellement dur. Vous le regardez courir le ballon et c’est 100 miles à l’heure, tête baissée, bum up. Il déchire tout ce qu’il fait.

Il joue très bien dans cet endroit serré au dernier rang, donc il sera intéressant de voir ce qui se passera lorsque Cameron prendra sa retraite. Est-il le n ° 9 à plein temps, ou tourne-t-il entre là-bas et la rangée arrière?

Il a fait exploser le match des étoiles plus tôt cette année, le remportant pour l’équipe maorie. C’est un super petit joueur, le type avec qui j’aurais aimé jouer. Il est tout ce que vous voulez chez un coéquipier et n’a que 23 ans.

Les Broncos soutiennent Thomas Flegler. (AAP)

THOMAS FLEGLER

Je l’ai vu jouer l’année dernière et j’ai pensé: « Wow, qui est ce mec? » C’est un grand gars avec un grand moteur et aussi une certaine habileté à son sujet.

Il est en assez bonne compagnie là-haut à Brisbane, dans un groupe avec Haas, Fifita, Pangai Jr, Ofahengaue et Lodge, mais il s’est toujours démarqué de moi.

J’espérais qu’il pourrait être un New South Welshman, mais malheureusement c’est un Queenslander. Vous pouvez le jouer dans n’importe laquelle de ces positions intermédiaires et je pense qu’il a un grand avenir devant lui.

L’histoire est sortie quand la fermeture de NRL a commencé que Thomas est retourné travailler dans la ferme familiale de bananes. Vous aimez voir des histoires comme ça, elles montrent juste l’éthique de travail d’un joueur et ce gars n’a que 20 ans.

La recrue des Chevaliers Bradman Best. (Getty)

BRADMAN BEST

Cela pourrait être spéculatif, Bradman n’ayant qu’une poignée de matchs dans la LNR à son actif et étant actuellement blessé.

Mais il a une grande accélération et un gros corps musclé. Il a été présenté comme l’un des meilleurs juniors à venir et a déjà joué dans la LNR à l’âge de 18 ans.

S’il peut obtenir une certaine régularité dans son footy et jouer en première année semaine après semaine, il a une grande chance de devenir un joueur générationnel.

Je pense qu’il jouera sa première carrière dans les centres; ces gars-là sont presque aussi gros que les rameurs maintenant de toute façon. Il pourrait facilement se transformer en rameur de bord.

Mais il a un peu de vitesse à son sujet et il a également joué sur l’aile. Si j’étais lui, je resterais dans les centres aussi longtemps que possible et peut-être qu’il finirait comme rameur à la fin de sa carrière alors qu’il augmenterait ses capacités.

Un joueur de type Luke Lewis, ce qui n’est pas un mauvais modèle à suivre.

L’arrière des Sea Eagles Tom Trbojevic. (AAP)

TOM TRBOJEVIC

Tommy est déjà une star et il n’a encore que 23 ans. Vous oubliez à quel point il est jeune, car il est déjà là depuis un certain temps et a accompli beaucoup.

Il a déjà beaucoup joué au foot et son plus grand défi est peut-être d’éviter les saisons comme il l’avait fait l’an dernier, gêné par cette blessure aux ischio-jambiers. Espérons que son corps le soutienne, car nous avons vu des grands dont les corps les ont laissé tomber au début de leur carrière.

Sonny Bill Williams a eu un peu de mal aux blessures quand il a commencé. Je pense que c’était juste son corps qui s’habituait au contact hebdomadaire du jeu.

Turbo a de la chance en ce qu’il n’aura pas autant de contacts, en jouant à l’arrière, mais il a joué beaucoup de foot avec les engagements combinés de la LNR et des représentants à un jeune âge.

J’espère qu’il pourra tirer le meilleur parti de sa carrière, mais il est déjà une superstar de notre jeu. Et comme son frère Jake, juste un super jeune homme.

Quand je terminais ma carrière d’Origin, ils faisaient partie des camps et vous n’avez jamais rencontré deux gars plus sympas. Ils étaient si gentils avec vous, c’est comme si vous regardiez derrière vous en attendant qu’ils vous poignardent dans le dos!

Ils étaient incroyables, comme ils étaient gentils et quelles bonnes personnes ils étaient. C’est super de les voir tous les deux avancer.

Le demi-arrière des Panthers Nathan Cleary. (AAP)

NATHAN CLEARY

Nathan a déjà fait beaucoup de choses dans sa carrière et il n’a que 22 ans.

Cela n’a pas été facile pour les moitiés de NSW au cours des 15 dernières années. Nous l’avons vu avec Mitchell Pearce et tant d’autres moitiés utilisées pendant cette période où le Queensland dominait.

Lorsque vous êtes un jeune demi-arrière de la NSW et que vous vous lancez tôt chez Origin, cela peut être difficile. Lorsque Nathan a fait ses débuts en 2018, il y avait cette pression supplémentaire des Bleus qui tentaient toujours de casser cette dynastie des Marrons, le Queensland ayant remporté un autre triplé.

Mais comme nous l’avons vu avec Nathan, il prend tout dans sa foulée et il a déjà fait partie de deux victoires en série.

Je me souviens d’un moment où j’ai joué avec lui dans le match City-Country en 2017, après que Brad Fittler m’a demandé de revenir pour ajouter de l’expérience à l’équipe.

Lorsque vous faites une course, vous pouvez le ressentir quand un coéquipier pousse derrière vous pour vous soutenir. Je faisais une course juste à côté de la ligne d’essai et j’ai senti quelqu’un sur mon épaule, pensant que c’était un autre rameur qui poussait avec moi.

Ils couraient pour frapper le trou aussi fort qu’ils le pouvaient. Je lui ai juste sauté la balle … et c’était Nathan Cleary, un demi-arrière de 19 ans qui court avec un attaquant de 36 ans.

Il a été plaqué, mais nous avons marqué le jeu suivant et le moment s’est démarqué pour moi. C’est un joueur d’équipe, un gars qui travaille incroyablement fort sur le ballon.

Beaucoup de fois, je n’aurais pas réussi ce laissez-passer, car il n’y aurait eu personne pour le prendre. Nathan l’était.

Je l’ai vu faire ça plusieurs fois quand je l’ai vu jouer pour Penrith. Gus Gould parle de l’énorme distance qu’il couvre sur son GPS et il n’est pas surprenant qu’il en fasse beaucoup plus que tout le monde, car il fait tellement de boulot pour les autres. C’est le signe d’un très bon joueur.

Les coqs verrouillent Victor Radley. (AAP)

VICTOR RADLEY

J’adore Victor Radley. J’adore le regarder jouer. Je n’aimais pas jouer contre lui, il pouvait frapper très fort!

C’est un de ces gars qui est un peu coincé entre les positions. Il est dur comme des ongles, mais ce n’est pas un gars trop gros, donc ce n’est pas un rameur hors pair.

Il n’est pas super rapide, donc vous le jouez au milieu plutôt que sur un bord, et vous vous demandez si un gars de 90 kg frappant son corps contre des adversaires de 110 kg finira par s’épuiser. Et il n’a pas tout à fait la netteté du n ° 9 que les moitiés factices supérieures ont.

Mais cela dit, il fait tout partant 13 dans la LNR. Peut-être qu’il est le parfait n ° 14 pour les coqs; vous pouvez même le jeter dans les moitiés si vous le souhaitez.

C’est juste un footballeur, et il n’a que 22 ans. J’adorerais le voir jouer State of Origin, bien que je ne sois pas encore tout à fait sûr de sa place dans l’équipe NSW lorsque des gars comme Wade Graham, Cam Murray et Dale Finucane sont sur Le banc.

C’est un joueur d’équipe complet, le type de gars que vous aimez avoir à vos côtés. Les coqs ont de la chance de l’avoir et je doute qu’ils ne le laisseront jamais partir.