Actualités NRL | Bulldogs: la star paniquée d’Aiden Tolman face à la peur du COVID-19

Le PDG des Bulldogs, Andrew Hill, a raconté l’appel téléphonique paniqué qu’il a reçu d’Aiden Tolman qui a déclenché un report du match de la LNR.

Un accessoire de Canterbury, Tolman, a un enfant qui fréquente l’école publique de Laguna Street à Caringbah South, où un enseignant a été testé positif au coronavirus.

Tolman a informé son club d’un éventuel risque d’exposition samedi soir après l’annonce de la nouvelle, les Bulldogs informant alors la LNR.

Dimanche, la décision a été prise de reporter Bulldogs vs Roosters – prévue à 16 h 05 – à lundi soir. Tolman a pris un test COVID-19, qui est revenu négatif.

Joueur de bouledogues Aiden Tolman. (AAP)

« Tard hier soir, Aiden Tolman m’a appelé dans un peu de panique vers 20 heures et a dit qu’il venait de recevoir des conseils de l’école qu’un des enseignants avait été testé positif, et [asked] quelle était la prochaine étape « , a déclaré Hill Le Sunday Footy Show.

« [We] immédiatement travaillé avec la ligue et à ce stade, nous ne savions pas quel était le résultat. Nous pensions que c’était peut-être juste qu’Aiden avait peut-être raté le match.

« Mais clairement du jour au lendemain et tôt ce matin, nous avons été informés que le risque est trop grand et nous avons tous accepté de reporter le match. »

Hill a déclaré qu’il n’était pas clair ce qui se serait passé dans le cas d’un test positif.

« Bonne question. Je ne traiterai que de ce que je sais pour le moment et Aiden a été testé », a-t-il déclaré.

« J’espère que dans les trois ou quatre prochaines heures, nous obtiendrons ce résultat et nous passerons à l’étape suivante quand et si nous en avons besoin.

« Le risque est extrêmement éloigné. Au début de ce processus, tout le monde dans le jeu s’est vraiment engagé à considérer la communauté et à suivre la sécurité avant tout. C’est évidemment ce que nous faisons tous. »

Aiden Tolman à l’entraînement des Bulldogs. (AAP)

Hill a déclaré que Tolman était naturellement préoccupé par l’éclosion de l’école.

« Je pense que c’est vrai, ainsi que pour toute la famille », a déclaré Hill.

«Il ne s’agit pas seulement d’Aiden, il a aussi une femme et des enfants. Toute la communauté scolaire, sans aucun doute, serait un peu inquiète.

« Nous travaillerons avec Aiden et sa famille et nous fournirons toute l’aide possible pour les garder tous calmes, concentrés et détendus. »

Hill a informé l’entraîneur des Bulldogs Dean Pay des développements, y compris le report instantané dimanche. Tous les joueurs Bulldogs seront testés pour COVID-19.

« De toute évidence, la journée de match est une période stressante et tout le monde est vraiment concentré sur le jeu », a déclaré Hill.

« Nous devons juste faire face à ce que nous devons faire, tout le monde comprend que c’est la sécurité d’abord. Nous allons faire entrer l’équipe, les tester tous cet après-midi et nous nous regrouperons et nous préparerons à affronter les Roosters demain soir. «

Le match Dragons vs Sharks qui était initialement prévu à 18h30 dimanche est maintenant le match de 16h15 qui sera diffusé en clair sur Channel Nine.