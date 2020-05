Actualités NRL | Brad Fittler met en garde les non-vaxxers contre un vaccin contre la grippe et fait exploser Karl Stefanovic

Brad Fittler a mis en garde les joueurs des Gold Coast Titans, Bryce Cartwright et Brian Kelly, contre une décision « folle » de vaccination contre la grippe qui pourrait mettre fin à leur saison NRL et geler leur salaire.

Cartwright et Kelly ont jusqu’à présent refusé la vaccination contre la grippe, que le gouvernement du Queensland a jugée obligatoire pour les joueurs de la LNR avant le redémarrage du 28 mai.

Ils ne peuvent pas s’entraîner ou jouer avec les Titans actuellement et il a été signalé que le club pourrait cesser de payer les joueurs après ce mois-ci, avec le soutien de la LNR.

Shanelle et Bryce Cartwright se sont opposés à la vaccination des joueurs de la LNR. (Instagram / Getty)

Mardi soir, les Titans ont fixé une date limite pour Cartwright et Kelly, leur donnant jusqu’à jeudi pour accepter un vaccin contre la grippe.

« Leurs convictions vont être vraiment mises à l’épreuve. Ils vont bientôt avoir un jour de paie et pourraient ne pas être payés », a déclaré Fittler à AUJOURD’HUI mercredi.

« Donc, je respecte leur décision, mais je pense que c’est un peu fou pour eux de ne pas aller attraper le vaccin contre la grippe. »

« Freddy » a ajouté: « Absolument [they should get it] … nous avons mis beaucoup de mauvaises choses dans notre corps et je ne peux pas imaginer que le vieux vaccin contre la grippe va faire trop de tort! «

La dernière plaisanterie avait AUJOURD’HUI hôte Karl Stefanovic dans les points.

Brad Fittler. (AAP)

Gold Coast a augmenté la pression sur ses joueurs en publiant une déclaration fixant une date limite pour le vaccin contre la grippe.

« Les Titans de la Gold Coast ont fait des demandes officielles à Bryce Cartwright et Brian Kelly pour obtenir des vaccins contre la grippe à jour et, si nécessaire, contre le pneumocoque », indique le communiqué des Titans.

<< Cela permettra à chaque joueur de satisfaire aux exigences des protocoles du gouvernement de l'État du Queensland autorisant les clubs NRL basés dans le Queensland à s'entraîner et à jouer.

« En retour, cela permettra aux deux joueurs de reprendre l’entraînement et de jouer avec les Titans lorsque la NRL Telstra Premiership reprendra le 28 mai.

« Les deux joueurs ont été invités à informer le Club de leur accord avec cette direction avant le jeudi 14 mai. »

Le Queensland ne permettra à aucun joueur de la LNR de jouer sur le terrain sans un vaccin contre la grippe, sauf en cas d’exemption médicale, par opposition aux refus éthiques ou religieux.

Les autres joueurs concernés incluent les stars de Manly Dylan Walker et Addin Fonua-Blake, et les attaquants de Canberra Josh Papalii, Joe Tapine et Sia Soliola, ainsi que la prostituée des Bulldogs Sione Katoa.

Ils sont libres de jouer selon les décisions actuelles de la NSW et de l’ACT, mais ne seraient pas éligibles pour les matchs dans le Queensland. Le Premier ministre Scott Morrison a défendu «pas de jab, pas de jeu», mais laissera des décisions spécifiques en matière de santé aux gouvernements des États.