Actualités NRL | Andrew Johns cogne Anthony Milford et Darius Boyd à Brisbane

Deux des plus gros soutiens de Brisbane, Anthony Milford, un homme d’un million de dollars, et l’ancien capitaine Darius Boyd, ont été qualifiés de chefs coupables par Andrew Johns comme la forme désastreuse de la bataille des Broncos.

Milford et Boyd, qui ont rapporté 800 000 $ lors de la dernière saison de sa carrière, ont réduit les chiffres alors que les Broncos ont perdu 59-0 contre les Roosters jeudi dernier. Ce fut une perte record pour le club, éclipsant leur éliminatoire de 58-0 contre Parramatta quatre matchs plus tôt seulement.

Brisbane se bouscule pour trouver des réponses, avec l’inexpérience de sa liste au premier plan. Pourtant, Johns a dit Large monde du sport que c’était un problème de leur propre fabrication et des joueurs seniors comme Milford et Boyd étaient clairement parmi les sous-performants contre les Roosters.

Il est allé particulièrement dur sur Milford, accusant la star n ° 6 d’être inapte et désintéressée.

La star des Broncos, Anthony Milford. (Getty)

« La défense de gauche de Darius Boys et Anthony Milford était inexistante », a déclaré Johns Freddy et le huitième.

« Je les ai regardés de près du ballon. Ils ne parlent tout simplement pas, ils ne parlent pas du tout. Chaque fois qu’ils y sont allés, les Coqs les ont écorchés sur le bord ou les ont simplement inquiétés.

« Si vous regardez l’expérience et ce qu’il a fait dans le jeu, ce devrait être Darius [as stand-in captain with Alex Glenn out injured].

« Il n’a pas l’air d’apprécier son footy. Parfois, c’est difficile à dire avec Darius parce qu’il est un personnage tellement réservé mais qu’il continue ses performances des deux dernières semaines, il n’apprécie pas son footy.

« Mais il n’est pas seul. Je dois dire qu’Anthony Milford a l’air du pseudo et a l’air désintéressé.

« Il serait leur joueur le mieux payé. Payez autant d’argent à quelqu’un, vous devez diriger l’entraînement, vous devez laver les maillots, vous devez gagner des matchs pour eux. Pour le moment, il ne fait pas ça. «

Fittler a ajouté à propos de Boyd: « Il n’a pas tellement fait le week-end. Il y avait très peu d’implication. »

L’ancien capitaine des Broncos Darius Boyd (L). (Getty)

Johns a réitéré les critiques selon lesquelles les Broncos étaient doux envers les Coqs, les accusant d’abandonner en défense. Il a déclaré que la décision de Brisbane de se séparer d’un groupe de joueurs expérimentés s’était retournée contre lui.

« C’est trop dur. Ils n’ont pas pris le bon départ au cours des deux dernières semaines contre les Roosters et aussi Parramatta, mais quand c’est devenu trop dur, ils abandonnent », a déclaré Johns.

« Il y avait une course d’Isaac Liu, quand [Luke] Keary a marqué. Il a obtenu le ballon, Isaac n’est pas le plus gros ou le plus robuste, il a juste jinké et a traversé directement et il n’y avait pas d’épaules dedans.

« C’était doux et c’est un mot que vous ne voulez jamais utiliser sur un terrain de ligue de rugby.

« Il y a des excuses, ils disent qu’ils sont inexpérimentés mais le club, ce sont eux qui ont décidé de se débarrasser de tous les joueurs expérimentés, donc il n’y a pas d’excuses. »

Les joueurs des Broncos se réunissent après avoir concédé un essai lors de leur défaite de 59-0 contre les Roosters. (AAP)

Johns s’est demandé si les Broncos recrutaient maintenant trop sur le talent brut plutôt que sur le caractère. Fittler a déclaré qu’il y avait des points d’interrogation massifs sur la composition de la liste et l’identité de Brisbane en tant que club glamour que les joueurs voulaient rejoindre.

Des joueurs comme Milford et le blessé Jack Bird ont été recrutés pour le meilleur prix, tandis que l’attaquant David Fifita pouvait commander une fortune pour rester.

« Perdre est une chose mais se faire battre par 60 ou 59, c’est une autre », a expliqué Fittler.

« C’est à ce moment-là que vous devez commencer à poser de vraies questions. Ils ont apporté quelques changements cette semaine, apportant évidemment Ben Te’o, un peu d’expérience.

« Mais perdre tous ces joueurs … [Andrew] McCullough, [James] Roberts, [Kodi] Nikorima, [Josh] McGuire, Jarrod Wallace … il fut un temps là-bas où tout le monde jouait pour Brisbane pour moins.

« Maintenant, ils arrivent au stade où ils doivent payer plus pour amener les gens là-bas. C’est une grande ville, c’est une grande ville; une ville, une équipe. »

« Ça vient de tourner la tête, tout ça les rendait si géniaux, les Broncos, que les gens voulaient jouer là-bas pour moins. Maintenant, on arrive presque à la scène où c’est [the opposite]. «