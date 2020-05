Actualités NRL | 10 meilleurs joueurs de l’ère NRL, Thurston, Johns, Smith, Lockyer, Slater

Le grand Johnathan Thurston des Cowboys du Nord du Queensland a été nommé le plus grand joueur de l’ère de la LNR, battant Andrew Johns et Cameron Smith.

Thurston a gagné tout ce qu’il y a à gagner dans le jeu au cours de sa brillante carrière avec les Cowboys et les Bulldogs, consolidant son statut de légende du jeu avec sa victoire en tant que Premier ministre en 2015.

La légende des Cowboys et du Queensland s’est classée devant Johns et Smith, tandis que Darren Lockyer, Billy Slater, Brad Fittler, Greg Inglis, Cooper Cronk, Jason Taumalolo et Laurie Daley ont complété le top 10.

10. LAURIE DALEY

RECORD: 244 matchs (87 essais), 23 origines (6 essais), 21 tests (11 essais); 3x Premierships (1989, 1990, 1994), 2x Dally M Five-Eighth of the Year (1995, 1996).

L’ancien entraîneur de l’État d’origine de la Nouvelle-Galles du Sud, Phil Gould, a eu le plaisir d’entraîner Daley au niveau représentatif et a déclaré que sa compétitivité et sa capacité de course étaient les caractéristiques qui le séparaient du peloton.

« La compétitivité, en plus de sa capacité à courir, était l’un des plus grands coureurs de ballon que le jeu ait jamais vu », a déclaré Gould. Le meilleur.

« Il peut faire quelque chose à partir de rien. Dans sa jeunesse, il était extrêmement rapide, mais il avait un pouvoir et une force à son sujet. »

Selon Gould, Daley avait également une capacité innée à penser deux étapes avant le match.

« Ce que j’ai remarqué à propos de Laurie aussi, Laurie pouvait lancer la première étape et il pensait déjà à sa troisième étape », a-t-il déclaré.

Laurie Daley pendant la saison 1999 de la LNR. (Sydney Morning Herald)

«Les gens devant lui, il les avait déjà battus avant de les atteindre. Il réfléchissait en fait à comment il allait battre les gens dans le champ arrière et ils allaient faire à partir de là.

« Je lui ai dit un jour en tant que joueur que je pensais qu’il passait trop le ballon et j’ai dit que si je t’entraîne contre toi, je veux que tu passes le ballon, j’ai peur quand tu as le ballon dans ton mains. »

Brad Fittler a également joué aux côtés de Daley pour les Blues, et a déclaré que l’éclat de l’ancienne star des Raiders était des deux côtés du ballon.

« Laurie était le meilleur défenseur de tous les dos que j’ai jamais vus », a déclaré Fittler Le meilleur.

« Il tenait tête aux rameurs avant, il était super avec les gens qui avaient du jeu de jambes et il manquait très rarement des plaqués.

« Il pourrait ramasser une mauvaise passe et la transformer en une bonne passe, c’est une compétence vraiment difficile à faire. Il pourrait transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de positif (en un instant). »

9. JASON TAUMALOLO

RECORD: 182 matchs (35 essais), 23 tests (2 essais); Premiership (2015), Médaille Dally M (2016), 3x écluse Dally M de l’année (2015, 2016, 2018).

À seulement 26 ans, la superstar des North Queensland Cowboys, Jason Taumalolo, est le plus jeune joueur de cette liste et le seul joueur actif à l’extérieur de Cameron Smith.

Selon Andrew Johns, l’incroyable mélange de taille, de vitesse et d’athlétisme de Taumalolo en a fait un incontournable.

« Il est juste une machine. L’agilité pour un grand homme, il court comme un homme de 90 kg, la façon dont il marche et les accessoires », a déclaré Johns Le meilleur.

« C’est un démolisseur. Nous n’avons pas vu un joueur blessant comme lui avec le ballon et au fil du temps, il a développé un moteur.

« Il joue des minutes énormes et il est juste destructeur avec et sans le ballon. Nous n’avons jamais vu un joueur aussi destructeur que lui.

Jason Taumalolo en action pendant la saison 2019 de la LNR. (AAP)

« Même Gorden Tallis à son meilleur, je pense qu’il bat Gorden. »

Phil Gould a déclaré que la carrière de Taumalolo est également un formidable récit de persévérance pour les jeunes joueurs qui grandissent en le regardant naviguer dans les hauts et les bas.

« C’est intéressant avec la carrière de Jason, et c’est une leçon pour tous les enfants sur la persévérance et l’importance de la confiance en soi, si vous vous souvenez de la compétition des moins de 20 ans, il était dynamique », a déclaré Gould.

« Même quand il est entré en première année, il ressemblait à n’importe quoi.

« Il est ensuite entré dans une accalmie de deux ans, il manquait de confiance, il manquait de confiance en lui, ils ont commencé à l’utiliser en quelques minutes et à remettre en question son éthique de travail.

« Puis, tout à coup, il en est sorti et a cessé d’écouter les négatifs et a cessé d’écouter les gens qui le critiquaient et a commencé à mettre en avant ses propres compétences en croyant en lui-même.

« C’est une formidable histoire de persévérance et de développement. »

8. COOPER CRONK

RECORD: 372 matchs (101 essais), 22 origines (3 essais), 38 tests (16 essais); 4x Premierships (2012, 2017, 2018, 2019), Clive Churchill Medal (2012), 2x Dally M Medal (2013, 2016), 5x Dally M Halfback of the Year (2006, 2011, 2012, 2013, 2016), Golden Boot Prix ​​(2016).

Gagnant incontesté, Cronk a participé aux trois derniers premiers ministres de la LNR, et ce n’est certainement pas un hasard.

Au Melbourne Storm et aux Sydney Roosters, Cronk a été le guerrier ultime, et le grand Brad Fittler des Roosters a loué son immense éthique de travail.

« La plus grande chose que Cooper a faite a été de tirer le maximum de lui-même », a-t-il déclaré.

« Il a pu tout simplement tirer parti de tout et il a fait tout ce qui était possible grâce à l’entraînement.

« Pour pouvoir venir de Melbourne où tout le monde s’aligne avec Cameron Smith et tout est à cause de Cameron Smith, aux Roosters et pas seulement battre Melbourne dans une grande finale avec un bras, ce qui était probablement la meilleure performance que j’ai presque jamais vu, puis le sauvegarder à nouveau.

Après avoir quitté le Storm à la fin de 2017, Cronk a inspiré les Coqs lors de la Grande Finale, jouant dans le maillot n ° 23 alors qu’il soignait une grave blessure à l’épaule qui nécessiterait une intervention chirurgicale.

Cooper Cronk lors de la finale de la LNR 2019. (Getty)

Gould a déclaré que la Grande Finale 2018 incarnait tout ce qui est bon à propos de Cronk, de sa détermination à son altruisme.

« Si nous pensons au terme professionnel et à ce qui incarne un professionnel, Cooper Cronk est la chose la plus proche que nous ayons jamais eue dans la ligue de rugby », a-t-il déclaré.

«Il était un étudiant du jeu. Il a pris le jeu comme une science, tout était axé sur les processus et tout ce qui le concernait nécessitait une planification, une exécution, une révision pour s’améliorer la prochaine fois.

« Il jouait également avec un grand groupe de joueurs qui ont contribué à cela, mais il a également contribué à leur grandeur.

« Il a montré quel grand homme d’équipe il était lorsque nous avons parlé à Trent Robinson après que les Roosters ont gagné (la Grande Finale 2018) r, et qu’il avait été exclu jeudi soir et n’a finalement été réintégré que la veille au soir. le jeu.

Cooper Cronk soigne son bras gauche après avoir remporté la Grande Finale NRL 2018 (AAP)

« Alors ils se sont assis et ont dit: » Qu’est-ce qu’on va faire du plan de match? « , Et il a dit: » Fais juste ce que tu as fait toute la semaine et je vais me promener comme un leurre et ils » Je pense que nous faisons quelque chose de différent ».

« Il a totalement donné la propriété de l’équipe à Luke Keary et aux joueurs qui s’étaient entraînés toute la semaine. »

Andrew Johns a déclaré que le succès de Cronk à Sydney montrait qu’il était bien plus qu’un produit de l’éclat de Cameron Smith et Billy Slater à Melbourne.

« (Le déménagement à Sydney) a été énorme pour sa carrière, car une grande partie de la discussion serait autour de jouer entre Cameron Smith et Billy Slater, mais ensuite il est allé chez les Roosters et a changé quelques choses du point de vue du club, « A dit Johns.

« Il n’était pas un demi naturel, mais il s’est juste programmé et a travaillé si dur qu’il n’a rien laissé derrière. »

7. GREG INGLIS

RECORD: 263 matchs (149 essais), 32 origines (18 essais), 39 tests (31 essais); Premier ministre (2014), Médaille Clive Churchill (2007), Dally M Five-Eighth of the Year (2008), Dally M Fullback of the Year (2013), 2x Joueur représentant de l’année Dally M (2008, 2009), Golden Boot Award (2009), Wally Lewis Medal 2009.

Véritable phénomène dans tous les sens du terme, Greg Inglis était une superstar dès le moment où il est entré sur le terrain de la LNR.

Inglis a commencé sa carrière en tant qu’athlète suprême sur le Melbourne Storm, faisant irruption sur la scène en complément parfait de Smith, Slater et Cronk à la fin des années 2000.

La superstar a ensuite emmené ses talents dans le sud de Sydney, où il a aidé à livrer un poste de premier ministre à Redfern pour la première fois depuis 1971.

Greg Inglis lors de la grande finale de la LNR 2014. (Sydney Morning Herald)

Parallèlement à son succès au niveau du club, Inglis faisait partie intégrante de l’équipe du Queensland qui a dominé Origin, devenant le meilleur buteur de l’histoire des Marrons.

Selon Gould, l’éclat d’Inglis était dans sa capacité à jouer dans plusieurs positions, allant des centres, aux arrières, aux moitiés.

« Je me souviens de lui comme d’un grand centre gauche à Origin », a-t-il déclaré.

« Il avait le talent au niveau du club pour jouer pratiquement où il voulait. J’ai été surpris de sa transition du centre à l’arrière quand il l’a fait parce que c’est une position si difficile à jouer de nos jours et si exigeante.

« Il a montré quel grand athlète il devait accueillir très rapidement. »

6. BRAD FITTLER

RECORD: 336 matchs (122 essais), 31 origines (8 essais), 38 tests (17 essais); 2x Premierships (1991, 2002), Rothmans Medal (1997), 2x Dally M Center of the Year (1992, 1993), Dally M Lock of the Year (1994), 3x Dally M Five-Eighth of the Year (1998, 1999) , 2002), Dally M Capitaine de l’année (1999), Golden Boot Award (2000).

Brad Fittler a été l’un des plus grands leaders à avoir jamais joué dans la LNR, amenant son club et son état à une victoire mémorable après une victoire mémorable.

Fittler n’avait que 18 ans lorsqu’il a remporté son premier poste de premier ministre avec les Penrith Panthers en 1991 sous la direction de Phil Gould.

La formidable combinaison du duo se révélera mortelle pour les Blues dans les années 90 et au début des années 2000, tandis que Fittler a également été en mesure de délivrer un poste de premier ministre aux Roosters en 2002.

La grandeur de Fittler a également voyagé à l’international, comme en témoignent ses 38 apparitions au test pour les Kangourous, dans lesquelles il a marqué 17 essais.

Après avoir été l’un des capitaines les plus inspirants de l’histoire du jeu. Fittler a connu un énorme succès en tant qu’entraîneur, remportant les deux dernières séries State of Origin pour NSW.

Brad Fittler lors de la grande finale de la LNR 2002. (Sydney Morning Herald)

5. BILLY SLATER

RECORD: 319 matchs (190 essais), 31 origines (12 essais), 30 tests (27 essais); 2x Premierships (2012, 2017), 2x Clive Churchill Medal (2009, 2017), Dally M Medal (2011), 3x Dally M Fullback of the Year (2008, 2011, 2017), Dally M Représentant Player of the Year (2010) , Golden Boot Award (2008), 2x médaille Wally Lewis (2010, 2018).

Une autre génération de Storm et du Queensland, l’arrivée de Billy Slater a contribué à transformer le Melbourne Storm en une machine gagnante impitoyable.

Slater s’est combiné avec effet mortel avec Cameron Smith et Cooper Cronk tout au long de la majorité de leur carrière, remportant deux premiers titres de la LNR ensemble.

Selon Gould, l’héritage de Slater sera la façon dont il a changé la position d’arrière.

« Il y avait beaucoup d’arrière qui pouvaient faire certaines des choses que Billy pouvait faire, mais ils ne pouvaient pas faire tout ce qu’il pouvait faire », a-t-il déclaré.

« Lorsque vous envisagiez de jouer contre une équipe avec Billy Slater en tant que fullback, nous parlons du fullback ayant une relation avec la moitié factice, le demi-arrière et le bord à l’intérieur et à l’extérieur, Billy Slater pourrait le faire sur un jeu .

« Il pourrait en fait être derrière la moitié factice, mais recevoir le ballon à trois passes de large sur le même jeu et soutenir chacun de ces meneurs de jeu en cours de route. Aucun joueur que j’ai jamais vu ne pourrait faire tout cela en un seul jeu. »

« C’était comme avoir deux joueurs supplémentaires sur le terrain pour le Melbourne Storm. »

Billy Slater pendant la saison 2017 de la LNR. (Sydney Morning Herald)

Gould a également déclaré que la capacité de Slater à rester à pleine vitesse pendant l’intégralité des matchs le faisait se démarquer de ses adversaires.

« Je sais qu’il a été rapide, il n’a pas été lent, mais le problème avec Billy, c’est qu’il n’a pas aveuglé rapidement, mais il a été tout le temps », a-t-il déclaré.

« Il n’a jamais été au rythme complet et il semblait juste avoir un grand sens du timing où être et du timing de sa course. »

« Vous ne pourriez jamais vous détendre contre lui parce qu’il pourrait vous blesser au milieu, avec son jeu, avec son aversion, il est le défenseur de l’homme pensant », a ajouté le grand Peter Sterling.

« Quand il n’avait pas aussi le football, je pense qu’il a révolutionné la façon dont les arrières défendent.

« Le travail vidéo qu’il ferait sur les adversaires et pour savoir ce qui allait arriver, il était tout aussi efficace sans le football. »

4. DARREN LOCKYER

RECORD: 355 matchs (123 essais), 36 origines (9 essais), 59 tests (35 essais); 4x Premierships (1997 Super League, 1998, 2000, 2006), Clive Churchill Medal (2000), 3x Dally M Fullback of the Year (1998, 2001, 2002), 3x Dally M Five-Eighth of the Year (2004, 2006, 2007), 2x Joueur représentant de l’année Dally M (2001, 2006), 2x Golden Boot Awrd (2003, 2006), Médaille Wally Lewis (2006).

Darren Lockyer était au cœur de l’équipe des Broncos de Brisbane qui a dominé la fin des années 90 ainsi que de l’équipe du Queensland qui finirait par s’emparer de la série State of Origin dans les années 2000.

Lockyer a joué avec Wendell Sailor dans la première moitié de sa carrière, et Sailor a rappelé comment un Lockyer de 18 ans a impressionné ses coéquipiers plus âgés depuis le début.

« C’était toujours incroyable de jouer avec Locky », a expliqué Sailor. Le meilleur.

« J’ai joué avec beaucoup de grands joueurs, mais quand il est arrivé à l’âge de 18 ans, nous ne savions pas vraiment qui il était parce qu’il y a beaucoup d’enfants qui passent par là qui vont en réserve et s’entraînent.

« Wayne (Bennett) l’a amené directement des moins de 18 ans et tout d’un coup, ce gamin s’entraînait avec nous et nous avons dit quel était le nom de ce gamin et où jouait-il? »

Sailor a déclaré que la ténacité de Lockyer et sa capacité à diriger sans avoir nécessairement à parler à haute voix à ses coéquipiers se démarquaient.

« Quand il est arrivé alors qu’un jeune groupe de gars essayait de le brutaliser », a-t-il dit.

« Tout le monde savait qu’il était habile et rapide, mais je n’arrivais pas à croire à quel point il était dur et il a vécu pendant ces moments et il l’a inculqué dans le groupe de jeu autour de lui.

Darren Lockyer après avoir remporté la grande finale de la LNR 2006. (Sydney Morning Herald)

« Surtout en travaillant avec lui en tant qu’ailier, il nous a vraiment complimentés et nous étions tous très fiers de jouer avec lui.

« Il avait juste cet instinct où les joueurs savaient quand Locky voulait le ballon qu’il venait de balayer et il était juste un tel compétiteur. Passer de l’arrière-centre au cinq-huitième était tout simplement incroyable. »

Gould a déclaré que la grandeur de Lockyer était sa capacité à maintenir son niveau de jeu imparable après que les équipes aient trouvé un rapport de dépistage contre lui.

« Après deux ou trois ans, chaque adversaire savait ce que Darren Lockyer pouvait faire, quel pied il avait quitté, où il aimait se lancer dans le jeu, mais personne ne pouvait l’arrêter et c’est le signe d’un grand joueur », a-t-il déclaré. .

« Il continuerait à le faire encore et encore et encore et a toujours été une épine dans le camp de l’opposition.

« La chose dont je me souviens le plus clairement à propos de Darren Lockyer était les finitions serrées. Au niveau de l’Origin et du club, il sortait les matchs du feu dans les moments mourants juste avec son calme et la façon dont il rassemblait les gens autour de lui. Un talent extraordinaire. »

3. CAMERON SMITH

RECORD: 413 matchs * (45 essais), 42 origines (5 essais), 56 tests (9 essais); 2x Premierships (2012, 2017), 2x Dally M Medal (2006, 2017), 8x Dally M Hooker of the Year (2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019), 4x Dally M Représentant Player of the Année (2007, 2011, 2013, 2016), 5x Capitaine de l’année Dally M (2011, 2013, 2017, 2018, 2019), 2x Golden Boot Award (2007, 2017), 4x Médaille Wally Lewis (2007, 2011, 2013 , 2016).

Détenteur du record des matchs de la LNR, la constance de Cameron Smith, même à un âge avancé, est tout simplement inconcevable.

Tout au long de la riche histoire du jeu, il n’y a eu personne pour maintenir le niveau d’excellence que Smith a affiché depuis aussi longtemps qu’il l’a fait.

Smith a toujours eu l’équilibre dans son jeu et son coéquipier de longue date Billy Slater a déclaré que sa capacité à dominer les matchs sans se démarquer était ce qui le rendait le plus dangereux.

« J’ai vu de première main tout au long de ma carrière ce que Cam apporte à une équipe », a déclaré Slater. Le meilleur.

« Il a tellement de grands attributs dont un joueur de ligue de rugby a besoin comme ses compétences, il est si calme et il a du temps avec le footy, mais il est souvent le meilleur joueur et le joueur le plus influent sur le terrain et l’opposition ne le remarque même pas » .

« C’est la chose effrayante à propos de Cameron Smith, il peut vous battre sans même que vous sachiez qu’il vous bat. »

Cameron Smith a été au cœur du succès de la tempête de Melbourne et du Queensland (Getty)

« Il est le coéquipier ultime, il met les autres autour de lui dans de meilleures positions. Il touche le ballon en premier à chaque jeu du ballon et il prend la première décision à chaque jeu du ballon afin que l’équipe se prépare au succès. »

Slater a également salué la façon dont le Smith a évolué au fil des ans afin de rester efficace.

« Il a dû évoluer parce qu’il a joué à différentes époques, mais il a toujours eu ce calme », ​​a-t-il déclaré.

« Il a toujours été ce type de joueur qui n’est qu’un leader, un gars qui n’est jamais troublé ou impressionné par une situation.

« Je pense qu’il vient de s’améliorer avec son timing et ses compétences et la façon dont le jeu moderne est maintenant, le numéro 9 fait partie intégrante de l’équipe et je pense que c’est probablement la position la plus importante de nos jours dans la ligue de rugby. »

Bien que Smith n’ait peut-être pas le physique de certains des joueurs autour de lui dans le top 10, Slater a déclaré que le skipper de Storm travaille aussi dur que quiconque.

»

C’est un entraîneur de première classe, bien que son corps ne reflète pas cela. Il travaille aussi dur que quiconque « , a-t-il déclaré.

Le capitaine de Melbourne Storm, Cameron Smith, a réussi une passe contre les anguilles de Parramatta lors des finales de la LNR l’an dernier. (Getty)

« Je suis allé m’entraîner un jour et il faisait son but après que tout le monde soit parti.

« Il y avait quelques médias là-bas, alors il a fait ses interviews, puis il est retourné pour le but.

« Il ne se soucie pas de l’heure à laquelle il quitte le paddock d’entraînement, il ne se soucie pas de l’heure à laquelle il termine sa récupération, il est aussi travailleur que je l’ai vu. »

Le demi-légendaire Peter Sterling a salué la capacité de Smith à contrôler le rythme du jeu comme l’un de ses meilleurs traits.

»

Je ne pense pas avoir jamais vu un joueur qui comprend mieux l’élan que Cameron Smith « , a-t-il déclaré.

« Quand ils ont besoin de jouer le tempo, il le génère en quelque sorte, et quand ils ont besoin d’une pause et qu’ils doivent ralentir le jeu, c’est lui qui fait invariablement le travail dans ce domaine. »

2. ANDREW JOHNS

RECORD: 249 matchs (80 essais), 23 origines (4 essais), 23 tests (9 essais); 2x Premierships (1997 ARL, 2001), Clive Churchill Medal (2001), 3x Dally M Medal 1998, 1999, 2002), 4x Dally M Halfback of the Year (1995, 1998, 19999, 2002), Dally M Représentant Joueur du Year (2005), 2x Golden Boot Award (1999, 2001), Immortal (2012).

L’un des joueurs les plus électriques à avoir jamais joué sur un terrain de football, il n’y en avait pas beaucoup mieux qu’Andrew Johns au sommet de son art.

Partout où Johns est allé, il a gagné. La demi-superstar a livré une paire de Premierships à Newcastle, sauvant essentiellement le club de l’extinction, tout en remportant les victoires de la série NSW Origin.

Sterling a déclaré que l’excellence de Johns dans toutes les facettes du jeu était ce qui faisait de lui l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue de rugby.

« Il pouvait tout faire », a-t-il dit.

« Avec le football, il lançait une bonne passe, qu’elle soit courte ou longue et il jouait avec la vision quand il avait le football entre les mains.

« Il a défendu comme un rameur arrière et a été construit comme un rameur arrière. Il pouvait donner des coups de pied au football en général comme à n’importe qui.

Andrew Johns était la star de NSW en 2005 alors qu’ils revenaient pour remporter la série 2-1. (Getty)

« Il était un grand compétiteur et c’est à ce moment que la crème monte au sommet. »

Brad Fittler était le partenaire de longue date de Johns dans le crime pour les Bleus, mais il a déclaré que la compétitivité de Johns rendait tout aussi amusant d’être du côté opposé à l’icône des Chevaliers.

»

C’était super de jouer contre lui. Il a simplement concouru plus fort que quiconque « , a-t-il déclaré.

« Chaque fois que vous jouiez avec Joey, vous pensiez que vous alliez gagner et il pensait que vous alliez gagner.

« Il est sorti à chaque match qu’il a joué en pensant qu’il allait gagner et cela a déteint sur tous ceux qui ont joué avec lui. »

Avec son excellent jeu, Johns est l’un des personnages les plus colorés à avoir jamais joué dans la LNR, quelque chose qui a parfois fonctionné pour et contre lui.

« Pour jouer à ce jeu au plus haut niveau pendant une longue période de temps, vous devez en avoir un peu en vous. Même ceux que nous considérons comme les plus purs ont une petite séquence en eux comme bien « , a déclaré Gould.

« Son attitude et son caractère personnels lui ont été d’un grand atout, et parfois cela pourrait aussi être un handicap.

Andrew Johns (C) après avoir remporté la grande finale de la LNR 2001. (Sydney Morning Herald)

« La chose à propos d’Andrew Johns, nous savons tous le talent qu’il a, les compétences qu’il avait et les merveilleuses choses qu’il a faites, il avait aussi un cerveau de football remarquable.

« Il était un vrai scientifique de ce qu’il a fait, ce n’était pas seulement sur le caprice d’une passe ou d’un coup de pied. »

Gould et Johns ont combiné pour les Blues au début des années 2000 alors qu’ils remportaient trois séries consécutives, et le légendaire entraîneur a déclaré que Johns pouvait absorber les connaissances plus rapidement que n’importe quel autre joueur.

« Je n’ai pu travailler avec Andrew que pendant des périodes d’Origine qui étaient de très courtes préparations, mais ce qu’Andrew a pu absorber et mettre en œuvre en très peu de temps l’a placé au-dessus de tous les autres à mes yeux », a-t-il déclaré.

« Un talent extraordinaire, mais aussi un cerveau de football extraordinaire. Nous nous entraînions à Coogee Oval une fois et Andrew a eu ces coups de pied de banane.

« Lors du tout dernier jeu de la séance d’entraînement, il a regardé (à sa gauche) et a frappé à la banane une balle qui est sortie vers la (droite) autour du poteau et Timana Tahu l’a récupéré et a marqué dans le coin et j’ai dit que c’était tout. envelopper. »

1. JOHNATHAN THURSTON

RECORD: 323 matchs (90 essais), 37 origines (5 essais), 38 tests (13 essais); 2x Premierships (2004, 2015), Clive Churchill Medal (2015), 4x Dally M Medal (2005, 2007, 2014, 2015), 4x Dally M Halfback of the Year (2005, 2007, 2009, 2015), 3x Dally M Five -Huitième de l’année (2012, 2013, 2014), Dally M Captain of the Year (2015), 3x Golden Boot Award (2011, 2013, 2015), Wally Lewis Medal (2008).

L’homme qui a mis North Queensland sur la carte, Johnathan Thurston a été nommé le plus grand joueur de l’ère NRL par les fans.

Après avoir remporté un poste de premier ministre avec les Bulldogs à ses débuts, Thurston a amené ses talents à Townsville et a inauguré une ère de succès sans précédent dans le nord du Queensland.

Bien qu’il ait eu du succès au niveau Origin, un poste de premier ministre a continué à échapper à la superstar jusqu’à ce qu’il scelle la Grande Finale 2015 avec l’une des pièces les plus emblématiques de l’histoire de la LNR.

Alors que Thurston est maintenant l’une des icônes incontestées du jeu, il a d’abord été négligé pour être trop petit, et il a révélé comment le rejet l’a poussé à devenir une légende.

« Cela m’a rendu plus résilient », a déclaré Thurston Le meilleur.

« Cela m’a rendu plus déterminé à prouver que les gens ont tort, surtout pendant mon adolescence.

« Smithy et moi avons le même âge, donc il était à peu près sur le même chemin que moi et si vous étiez à moitié décent à Brisbane, vous aviez une bourse des Broncos.

Johnathan Thurston après avoir botté le panier vainqueur lors du point d’or de la grande finale de la LNR 2015. (Sydney Morning Herald)

« Il y avait des joueurs pendant mon adolescence qui allaient à ces carnavals avec ces survêtements des Broncos et ça a vraiment pénétré ma peau parce que j’ai toujours pensé que j’étais un meilleur joueur qu’eux. »

Thurston a nommé Smith, Lockyer, Johns et Fittler comme les joueurs qu’il considérait le plus comme un jeune joueur, et a rappelé ses débuts avec les Kangourous en 2006.

« Mes débuts pour les Kangourous, je suis venu du banc comme le n ° 14 et (Johns) était la moitié, (Danny Buderus) était le talonneur et (Lockyer) était le cinq-huitième et Karmichael (Hunt) était le latéral, » il a dit.

«Donc, ma première semaine à cet entraînement, mon QI de football a traversé le toit à cause de ces trois garçons. Ils m’ont mis dans différents scénarios sur le paddock d’entraînement.

« J’étais juste en train de m’imprégner, j’avais 22 ans, comment ça va? »

« J’ai essayé de le faire tout au long de ma carrière, en particulier à l’arrière, en essayant simplement de transmettre ces connaissances. »