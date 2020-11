Actualités IndyCar | Scott Dixon explique pourquoi il n’a jamais couru en F1

Scott Dixon restera l’un des plus grands pilotes à ne jamais avoir couru en Formule 1, mais le Kiwi a expliqué pourquoi il n’avait aucun regret.

Dixon a récemment remporté son sixième titre IndyCar et est plus que satisfait de sa position de superstar sur la scène américaine plutôt que de l’extravagance mondiale qu’est la F1.

En réfléchissant à une année qui ne lui a maintenant qu’un titre derrière le record de sept d’AJ Foyt, la vieille question de la F1 ne cesse de se poser.

«Ma femme me demande parfois: ‘Es-tu triste de ne pas avoir poursuivi le truc de la F1?’ Non, pas vraiment, « dit Dixon Autoweek.

« Il n’y a aucune réflexion sur le fait que nous ayons fait un mauvais choix ou quoi que ce soit du genre. Je pense que nous avons fait le meilleur choix, absolument. Il est indéniable. »

Scott Dixon en course en IndyCar pendant la saison 2020. (AP)

Après avoir remporté son premier championnat IndyCar en 2003, Dixon a été invité à essayer avec la puissante équipe de F1 Williams. Mais tout espoir de courir en F1 devrait être gagné grâce à un rôle de testeur avec l’équipe Williams, ce que Dixon n’était pas prêt à endurer.

« Nous venons de remporter le championnat. Allez-vous en Formule 1 et êtes-vous pilote d’essai et êtes-vous perdu à jamais, ou continuez-vous à courir? » dit-il, répondant à sa propre question.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Dixon dit qu’il n’a aucune intention de prendre sa retraite.

« Non, certainement pas, » dit Dixon Autoweek.

« Auparavant, quand vous regardez les championnats, les gens parlaient déjà de sept, ce qui semble si loin quand vous en avez cinq, surtout avec la rude épreuve de la compétition. Mais maintenant sept est beaucoup plus réalisable maintenant que nous en avons six. Et c’est la même chose avec les victoires de course, mais honnêtement, j’adore courir.

«J’ai tellement de chance, je suis si privilégiée. Je peux faire ce que j’aime. Je travaille avec les meilleurs du secteur. J’ai une relation formidable avec Chip (Ganassi) et Mike Hull et tout le monde sur le L’équipe. La passion est toujours là, le feu brûle, peut-être qu’un jour il finira, il le faut, mais pas maintenant. «

Scott Dixon lors de la saison IndyCar 2020, qui a récolté son sixième championnat. (AP)

Dixon a estimé que son sixième titre IndyCar était très spécial compte tenu de la saison en constante évolution, le championnat étant frappé par les incertitudes entourant la pandémie de coronavirus qui fait rage aux États-Unis depuis mars.

« Ce fut une course émouvante pour nous tous. Croyez-moi, c’est une année qu’aucun de nous n’oubliera, mais pour moi encore plus », a déclaré Dixon.

« Gagner le championnat est énorme chaque année, mais cette année encore plus. Celui-ci est vraiment spécial. »

Scott Dixon conduit pendant la saison IndyCar 2020, en route vers son sixième championnat. (AP)

La capacité de Dixon à gérer le carburant le distingue, bien qu’il y ait beaucoup plus derrière son succès.

« Une chose est la technique (d’économiser du carburant dans une course) et, peut-être, (l’autre chose est la) volonté d’en apprendre davantage », a déclaré Dixon.

«J’adore creuser profondément dans des situations comme celle-là et essayer de m’améliorer ou de vous donner plus d’options.

« Vous avez besoin de tous les outils, mec. Il existe de nombreuses stratégies différentes pour gagner une course et vous devez essayer de toutes les couvrir. »

* Cet article a été initialement publié sur Stuff.co.nz et reproduit avec permission