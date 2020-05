Actualités F1 | Lewis Hamilton sur l’annulation «surréaliste» du Grand Prix d’Australie

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton admet que la confusion quant à savoir si le Grand Prix d’Australie aurait dû aller de l’avant a été un énorme « choc pour le système ».

Le pilote britannique a été félicité pour s’être demandé publiquement si la course d’ouverture de la saison à Melbourne devrait avoir lieu le 15 mars à la lumière de la propagation du coronavirus.

Il a finalement été annulé, mais seulement deux jours à l’avance et les fans faisaient toujours la queue.

Hamilton avait utilisé la première conférence de presse officielle avec des pilotes de F1 pour dire qu’il était choqué que les organisateurs envisagent de poursuivre la course, qui attire plus de 300 000 personnes sur quatre jours.

McLaren s’est retiré avant même l’annulation après qu’un membre de l’équipe eut été testé positif pour Covid-19.

L’équipe d’Hamilton, Mercedes, a écrit à l’organe directeur de la FIA et de la F1 pour demander l’annulation et a commencé les préparatifs pour partir avant l’annonce de la décision.

Lewis Hamilton. (PA AAP)

« Ce fut vraiment, vraiment un choc pour le système », a déclaré Hamilton dans une interview vidéo publiée par son équipe Mercedes.

« Évidemment, ce jeudi-là, j’avais commenté mon opinion sur la question de savoir si nous aurions dû être là ou non.

« Puis se réveiller le lendemain, honnêtement, avec l’excitation que je vais avoir à l’intérieur de la voiture … et ensuite entendre que nous n’allons pas aller sur la piste. C’était très, très surréaliste. «

Le champion à six reprises a ajouté que la perspective d’un Grand Prix britannique à domicile sans spectateurs le laisse vide à l’intérieur, mais il est toujours impatient de se lancer après des mois d’attente.

Aucun des pilotes n’a couru depuis décembre, la saison ayant été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19, mais il est prévu de démarrer à huis clos en Autriche puis à Silverstone en juillet.

« Cela m’a donné un sentiment vraiment vide, parce que les fans font vraiment cette course », Hamilton – un record de six fois vainqueur à domicile.

« Partout dans le monde, plus il y a de fans, plus vous avez d’ambiance, c’est pourquoi vous avez des endroits comme Silverstone et Monza. Donc ça va être très vide.

« Je ne sais pas à quel point ça va être excitant pour les gens qui regardent la télévision mais ça va être mieux que rien.

« Pour nous, ça va être comme une journée de test, probablement pire qu’une journée de test dans le sens où lors d’une journée de test, il n’y a pas énormément de gens à Barcelone qui viennent regarder mais il y en a encore. »

Lewis Hamilton a piloté lors du Grand Prix du Canada l’an dernier. (PA AAP)

Réfléchissant sur son propre verrouillage, le pilote de 35 ans a ajouté: « Je suis ravi de rentrer, ça me manque vraiment. Cela a été presque une bénédiction d’un côté car cela vous donne plus d’appréciation pour les choses qui vous aimez et faites.

« Cela m’a donné plus d’énergie, d’inspiration et de détermination pour continuer à livrer et continuer à travailler avec cette grande équipe. »

