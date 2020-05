Actualités F1 | Lewis Hamilton lutte pour sa motivation lors de l’arrêt du coronavirus

Lewis Hamilton a admis avoir remis en question son avenir en Formule 1 lors du verrouillage de Covid-19.

Le champion du monde à six reprises a déclaré qu’il avait eu des jours où il avait du mal à se motiver, car il avait attendu de découvrir quand la saison 2020 pourrait commencer au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans une vidéo de Mercedes, le Britannique a déclaré: « J’ai des jours où je me réveille et je me sens groggy, je ne me sens pas motivé pour m’entraîner. Je me sens: » Bon sang, où allons-nous? Et ensuite? Dois-je continuer à courir? «

« Je pense à toutes ces choses différentes, et puis je me dis » Damn it! « , Et l’heure suivante, ou quoi que ce soit, ça passe, et je me dis » Damn! J’aime ce que je fais! Pourquoi devrais-je envisager ne continue pas? «

Lewis Hamilton après s’être qualifié pour le GP de Monaco l’année dernière. (PA AAP)

S’exprimant lors de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, Hamilton a ajouté: « Mentalement, il s’agit en fin de compte de se sentir bien dans sa peau. Il s’agit de trouver un moyen de s’assurer que vous vous aimez. Vous devez vraiment pouvoir vous aimer et être à l’aise par vous-même.

« J’ai vraiment passé du temps à essayer de prendre du temps pour moi, en m’assurant de m’apprécier, en reconnaissant les choses que vous faites bien, en reconnaissant quand vous réussissez bien, en reconnaissant également lorsque vous échouez et que vous ne le faites pas si bien. C’est bon. Et ne pas être si dur avec vous-même, toutes ces choses différentes. «

Hamilton, qui est dans la dernière année de son contrat avec Mercedes, a eu l’occasion cette année d’égaler le record de Michael Schumacher de sept titres de F1.

Et l’homme de 35 ans a déclaré qu’il espérait utiliser le verrouillage pour s’améliorer.

« Si nous ne nous améliorons pas et ne grandissons pas pendant ces jours, alors que faisons-nous? Vous perdez évidemment votre temps assis sur le dos », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Il y a des gens qui ont ces choses à l’esprit. Vous devez juste vous laisser aller, trouver ce que vous aimez et dire que je vais le faire. Je ne vais pas laisser quoi que ce soit me gêne. «

La F1 cherche à revenir début juillet avec des courses consécutives en Autriche avant de se rendre à Silverstone, bien que l’événement britannique reste en cause après la décision du gouvernement d’imposer une période d’isolement de 14 jours aux personnes arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin. .

©PAA2020